Los "trucos" de las agencias para cobrar honorarios a inquilinos

Lucía vive con su pareja en Vallecas, pero ahora quieren mudarse y llevan semanas buscando la mejor opción para ellos en diferentes inmobiliarias. "Hace unos días hablé con una agencia de Alcorcón y me dijo que cobraban una tasa de gestión por enseñarnos el piso y por hacer los papeles del seguro", cuenta a RTVE.es.

Ese extra ascendía a 800 euros, el equivalente a una mensualidad más, y Lucía, que ya sabía que esto iba en contra de la nueva Ley de Vivienda, dijo a la agencia que toda esa documentación, que acredita su solvencia económica, la iba a buscar y aportar ella, de modo que no estaba justificado. "Me decían que esas eran sus condiciones, que no eran honorarios porque eso está prohibido, pero le daba la vuelta a la conversación y decía que era una cuota que ya se cobraba antes".

De hecho, no es la primera agencia con la que le ocurre esto y, hace una semana, otra también les pedía una cuota por servicio y por enseñarles el piso, cuya cuantía era también la de un pago mensual. "Era una locura porque pedían dos meses de fianza, un mes de resguardo, el mes en curso y luego, además, el de la agencia. En total, 4.000 euros para entrar al piso", se queja. Además, reconoce que ha tenido que insistir con algunas inmobiliarias para saber si le iban a aplicar esa cuantía: "Con la última con la que hablé, tuve que preguntar tres veces cuáles eran las condiciones del piso hasta que me dijeron que también había 800 euros por gastos de gestión".

El hecho de que las inmobiliarias intenten cobrar a los inquilinos unos honorarios es una práctica que va contra la nueva Ley de Vivienda, que entró en vigor el pasado 26 de mayo. Esta norma modifica el primer apartado del artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y expresa literalmente que "los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador".

"Es una práctica ilegal que sigue produciéndose a pesar de que la ley está en vigor, y el sector inmobiliario la conoce de sobra", explica a RTVE.es Rubén Sánchez, secretario general y portavoz de Facua, una organización que ha denunciado a más de 30 agencias por trasladar estos gastos a los inquilinos de forma camuflada, bajo nuevos conceptos o añadiendo una mensualidad más antes de firmar el contrato.

Esperar a que entre en vigor la ley para huir de los honorarios Natàlia y su compañera de piso han estado más de un mes buscando una casa en alquiler en Bilbao. "Decidimos esperar a que entrase en vigor la ley para que no nos cobraran los honorarios", explica a RTVE.es, pero cuenta que, lejos de esto, se han encontrado con nuevas excusas por parte de las inmobiliarias: "Nos seguían pidiendo dos meses de fianza, un mes en corriente y otro bajo el nombre de gastos de gestión". El coste era de 900 euros más IVA, similar a una mensualidad, y la comercial le contaba que era un servicio con el que la agencia facilita las facturas y el contrato de forma online. "Era una excusa para decirme que iba a tener una plataforma donde mirar esos documentos", cuenta. Al final rechazaron esta oferta y continuaron con su búsqueda: "La ley ya estaba en vigor y decidimos agarrarnos a ella, ya que era lo único que jugaba a nuestro favor". Llamaron a otras agencias, pero seguían encontrándose con el mismo escenario. "Hubo otra que nos dijo que como el alquiler era muy barato, de 900 euros, no iban a trasladar los honorarios al propietario". Finalmente, ella y su compañera han encontrado casa en Bilbao a través de un particular. "Era el antiguo piso de una amiga y contactamos directamente con la dueña, que quiso hacerlo sin la inmobiliaria porque nos conocía. No obstante, la agencia lo seguía anunciando en internet, incluyendo ese mes honorarios". Reconoce que han tenido "una suerte increíble" de haber encontrado esta opción y tienen previsto entrar el próximo mes de julio. Tope a las subidas del alquiler del 3% y más zonas tensionadas: las claves de la nueva ley de vivienda ÁLVARO CABALLERO

Mes de agencia, gastos de gestión... ¿Cómo lo camuflan las agencias? Según las recientes quejas de los consumidores y los casos detectados por Facua, algunas inmobiliarias intentan cobrar estas cantidades de tres maneras diferentes. La primera es directamente llamarlo "honorarios" u "honorarios por prestar servicios" y con una cuantía que suele rondar a la de una mensualidad. Otra forma es cambiar el nombre del concepto y poner "servicios", "servicios de gestión", "gastos de gestión inmobiliaria" o fees, así como decir que van a realizar un estudio de viabilidad del inquilino. En tercer lugar, pueden pedir directamente una mensualidad más en calidad de "mes de agencia". Ante este tipo de prácticas, desde Facua señalan que no se puede cobrar ningún tipo de gasto de gestión al inquilino, independientemente del hombre que tenga, y que la nueva Ley de Vivienda ha clarificado y aportado un marco jurídico para prohibir esta práctica, que ya era habitual antes de la entrada en vigor de la norma. Como indica la organización, la sanción a las agencias que cometan esta práctica dependerá de la gravedad, el marco sancionador de la comunidad autónoma y las características de la propia inmobiliaria. Hace unos días, Roberto llamó a una inmobiliaria para informarse sobre una oferta de un piso en Madrid en la que pedía una serie de condiciones económicas: un mes de fianza, otro de depósito en garantía, un mes corriente y honorarios por prestación de servicios más IVA. El comercial le explicó que la garantía de depósito "se podía negociar e incluso eliminar" según la solvencia económica del inquilino, y que los honorarios ascendían a 800 euros más IVA, pero no eran negociables. Con todo, tenía que desembolsar al menos 2.700 euros para entrar al piso. El equipo de RTVE.es decidió ponerse en contacto con esta agencia, que es una de las denunciadas por Facua, para saber por qué incluían esos honorarios. El jefe de la empresa lo justificó afirmando que no son una inmobiliaria, sino una "asesoría inmobiliaria", y que no se trata de “honorarios”, sino de “honorarios por prestación de servicios” basados en "dar seguridad jurídica a todas las partes". Tras preguntar varias veces cuál era la diferencia y en qué consisten concretamente, no quiso aclararlo por teléfono y dijo que eso "solo se lo responde a sus clientes". Al día siguiente de realizar esta llamada, la inmobiliaria cambió los requisitos del anuncio: eliminó los honorarios y entre los requisitos solo figuraban los dos meses de fianza y demostrar solvencia económica. El mapa de la subida del alquiler: el precio acumula un alza del 9,2% desde 2015