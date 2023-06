Alerten que immobiliàries no compleixen la llei de l'habitatge

Fa una setmana que va entrar en vigor la llei de l'habitatge, amb la prohibició a la immobiliària de repercutir les despeses de gestió a l'arrendatari, que han de repercutir en el propietari. Jaime Palomera, codirector de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA), alerta que això no s'està complint i ens explica com poden respondre els usuaris que ho estiguin patint. "Amb una llei que ho prohibeix, el llogater té les de guanyar", ha defensat en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga. D'altra banda, creu que la llei de l'habitatge "està molt lluny del que caldria" per canviar de model, ja que "hi haurà qui podrà seguir fent especulació". I insisteix que calen més mesures que la regulació dels lloguers o l'habitatge protegit: "Estem construint a ciutats com Barcelona una societat a dues velocitats"