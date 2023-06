Estados Unidos y Arabia Saudí han anunciado la entrada en vigor de un nuevo alto el fuego de 24 horas a partir de las 06.00 hora local de este sábado entre el Ejército de Sudán y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en todo el territorio del país africano.

"Ambas partes han acordado que se abstendrán de efectuar movimiento no permitidos, ataques, uso de aviones, tripulados o no, bombardeos, ataques con artillería, refuerzo de posiciones o abastecimiento de fuerzas", ha señalado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí.

“#Statement | The Kingdom of Saudi Arabia and the United States of America announce that representatives of the Sudanese Armed Forces (SAF) and the Rapid Support Forces (RSF) agreed to a 24-hour countrywide ceasefire beginning on June 10 at 6:00 a.m. Khartoum time. pic.twitter.com/WChGntroxH“