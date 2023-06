En España, unos 25.000 niños y niñas necesitan cuidados paliativos, pero solo los reciben dos de cada diez. Ni todos los hospitales ni todas las comunidades cuentan con estas unidades específicas para menores, por eso, desde la Asociación Española de Pediatría piden más recursos.

El hijo de Víctor lleva una semana ingresado en cuidados paliativos pediátricos del Hospital Niño Jesús. Ha recibido esta atención adaptada a niños también en casa durante cinco meses. Antes solo les atendía el médico de cabecera.

"Cuando podía le llamaba y me decía a ver si puedo pasarme el miércoles", relata Víctor a RTVE. Recuerda que la situación le producía mucha impotencia, "porque pensaba un día se me queda aquí, llamo y no viene nadie". Ahora, cuenta, su hijo tiene atención plena.

"No es lo mismo estar con él las 24 horas y decir no sé como solucionar este problema a tener la posibilidad de hacer una llamada por teléfono en cualquier momento y arreglarlo todo".