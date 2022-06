El diccionario recoge las acepciones de viudo y huérfana. Sin embargo, no ha dado con un término para describir la pérdida de un hijo. Pero esa realidad existe: hay niños que se mueren y Rocío Medina, que perdió al suyo cuando tenía 10 años, asegura que, aunque cueste, hay que encontrar las palabras para hablar de ello.

Juan murió en junio de 2020 después de casi dos años atendido por los servicios paliativos de la Unidad de Día Pediátrica del Hospital Laguna, en Madrid. Pudo acceder a unos servicios que hicieron que el último tiempo de vida de su hijo fuera “tan cuidado y tan consciente”.

No todo el mundo en esa situación tiene la misma oportunidad. Aunque no hay registros, la Asociación Española de Cuidados Paliativos Pediátricos (PedPal) estima que en torno a 25.000 niños necesitan cuidados paliativos en nuestro país y que los reciben "menos del 15%". Así lo asegura a RTVE.es el doctor Ricardo Martino, jefe de la Unidad de Atención Paliativa Pediátrica de Madrid, ubicada en el Hospital Niño Jesús.

Por su parte, el presidente de la PedPal y pediatra en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, Sergi Navarro, lamenta que los datos que se tienen sean cálculos de la organización a la que pertenece: “Queremos un registro de los pacientes pediátricos con estas necesidades, que no sean solo estimaciones”.

“Si al niño se le sale la sonda nasogástrica, no tiene sentido que tenga que desplazarse 100 kilómetros hasta el hospital de referencia cuando es un procedimiento que podría aprender a hacer la Primaria”, asegura.

“El resto de recursos es muy limitado e incluso llega haber comunidades autónomas muy extensas donde no existe ningún tipo de recurso ”, señala la médico.

“Ninguno se hace pediatra para esto, pero hay una realidad que es que hay niños que no se curan”, subraya. Sin embargo, no todas las comunidades autónomas están preparadas para hacer frente a esta realidad.

De hecho, llegar solo en ese momento se considera un fracaso, ya que la idea es hacer que los pequeños vivan con la mayor calidad posible y acompañar a las familias durante todo el proceso. “A nosotros no nos ocupa la muerte, nos ocupa la vida” , asegura Martino.

“Cuando te dicen paliativos, te intentas revolver”, reconoce Medina. Sin embargo, estos cuidados no están para atender únicamente la última etapa de vida del niño.

“Es una cuestión emocional, es difícil aceptar que la medicina no puede curar ”, asegura el doctor Martino, que señala que muchas veces los propios profesionales no saben ni que pueden ofrecer estos servicios.

“Nadie quiere hablar de paliativos infantiles, porque da pena; pero más pena da que no accedan a ellos” , dice tajante Rocío Medina.

La tendencia de tratar a los pacientes pediátricos como si fuesen adultos limita también la atención médica, explica Martino: “La mayoría de medicamentos se administra fuera de indicación y de fecha porque no hay específicos para niños”.

“Por fin me sentía comprendida”, señala Medina. “Antes iba de especialista en especialista para cada uno de sus problemas”, recuerda.

Al igual que Juan, y en contra de la percepción general, la mayoría (el 70%) de los pacientes pediátricos en esta situación no son oncológicos. Las enfermedades de estos niños, algunas sin nombre, suelen causar unos altos grados de discapacidad y de complicaciones en todas las áreas de su vida que requieren de una atención integral.

Y Juan nació. Y, aunque se esperaba que no sobreviviera pasados unos meses, salió adelante y fue dado de alta del hospital, aunque necesitó cuidados el resto de su vida. “Parece que tiene muchas ganas de vivir”, le dijeron.

“Me diagnosticaron durante el embarazo y lo primero que me ofrecieron fue abortar”, cuenta Medina. Ella rechazó esa opción. “Pensé, si el niño se quiere morir, que lo decida él”, señala.

Un niño que precisa de cuidados paliativos requiere una atención muy diferente a la de un adulto, aunque el sistema no siempre tiene en cuenta estas especificidades. Para empezar, un paciente pediátrico necesita cuidados durante mucho más tiempo.

Por eso, el médico está detrás de la fundación Porque Viven, que atiende las necesidades que no se llegan a cubrir desde el sistema público. El próximo paso de la fundación es la creación de un centro en la Comunidad de Madrid que pueda servir dar oxígeno las familias.

Martino también ha experimentado lo que es no llegar a todo. “Pensamos que debe garantizarse desde lo público , pero hay pocos recursos y el tiempo juega en contra”, señala.

A pesar de la necesidad, Laguna tiene el único centro de día que puede ofrecer un respiro a las familias. Además, el hospital es privado y, aunque en la atención de adultos tiene algunas plazas concertadas con la Comunidad de Madrid, la unidad pediátrica no cuenta con este convenio. A pesar de todo, el centro es gratis para las familias de los pacientes pediátricos.

Por eso, los recursos que ofrecen un respiro a las familias, tanto como para que puedan volver a incorporarse al trabajo como para que puedan dedicar tiempo a ser una familia, y no cuidadores, son fundamentales.

Pero ahí no se agota el impacto que la enfermedad tiene en la familia. Cuando un niño enferma, toda la familia enferma con él y poco a poco todo acaba girando en torno al diagnóstico del pequeño.

Esta situación empeora en el caso en el que no hay acceso a los servicios. "El no tener acceso a los cuidados paliativos pediátrico supone un empeoramiento en la calidad de vida del niño y de la familia, ya que supone un mayor número de ingresos, aumento de días de hospitalización, visitas a urgencias...", enumera Fátima Parra.

Las necesidades de estos niños se multiplican y no son solo médicas, por lo que los padres se acaban convirtiendo muchas veces en cuidados hiperespecializados. Medina, que tenía otras tres hijas, no dejó de trabajar, pero sí que pidió la reducción de jornada.

“Las familias que hemos pasado por esto tenemos que hablar”

De cara al futuro, los profesionales piden que, como mínimo, haya un equipo de cuidados paliativos pediátricos en cada comunidad autónoma. Además, Martino asegura que la ley de la eutanasia y la pandemia de COVID-19 han despertado el interés por los cuidados paliativos, así que también espera nueva legislación en este sentido.

Por otro lado, tanto Fátima Para como Sergi Navarro aseguran que hay que invertir más en la atención psicosocial para acompañar mejor "el sufrimiento" presente en estos procesos.

“Si estás bien acompañado, cierras la herida de la muerte de tu hijo con cariño”, reflexiona Rocío Medina.

Juan murió fuera de Madrid porque se encontraba de vacaciones con su familia. A pesar de estar lejos de casa, Medina no tuvo que ocuparse de gestionar la muerte de su hijo y pudo simplemente acompañarle como madre.

La unidad de paliativos que había cuidado de Juan hasta el final y que conocía perfectamente al niño y a su familia, se coordinó con el hospital de Asturias para encargarse de todo. En plena pandemia de coronavirus, la familia al completo pudo estar con el pequeño hasta que murió.

“La vida continua. Me considero muy feliz. No me arrepiento de nada. Lo viví como se tenía que vivir”, subraya Medina.

“A mí lo que me duele es que no tengan acceso otras familias”, lamenta. “Por eso, las familias que hemos pasado por esto tenemos que hablar”, asegura. "Juan no puede hablar, pero yo sí", concluye.