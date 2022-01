No hay un duelo más "salvaje" que el que se inicia tras perder a un hijo durante el embarazo, o en los momentos previos o posteriores al parto. El amor, la ilusión y el deseo por cuidar de una vida que apenas comienza se chocan de manera abrupta con el dolor, la tristeza y el desconsuelo que provoca esta muerte inesperada.

"Yo he tenido seis embarazos. El único que llegó a término fue el de Rubén, que falleció a las 12 horas. Fue un día muy, muy duro, pero su vida no fueron solo 12 horas. Duró todo el embarazo porque yo hablaba con él y hacía todo con él como si estuviera fuera, y, de algún modo, él sigue aquí aún", cuenta Olaya, una madre asturiana que tuvo que despedirse de su bebé al poco tiempo de tenerlo en brazos.

Mientras describe ese "dolor tan profundo" en una conversación con RTVE.es le resulta difícil contener la emoción y su voz se entrecorta por momentos, pero se esfuerza por compartir su historia porque sabe que expresar las emociones ayuda a seguir avanzando y porque ve necesario visibilizar un tema tan "tabú” e “invisible”, dice, como el de la muerte perinatal.

Un duelo invisible y poco reconocido

Según la Organización Mundial de la Salud, este fallecimiento es el que se produce a partir de las 28 semanas de embarazo y hasta los primeros siete días de vida, pero esos límites temporales no son universales y en todo caso se diluyen a la hora de hablar del duelo. Las familias que lo han sufrido y las asociaciones o los expertos que les ayudan hablan de "pérdidas" en un sentido más amplio e incluyen también lo que se conoce como muerte gestacional, la que se produce dentro del útero en semanas previas al tercer trimestre.

Sara Losantos, responsable del área de Psicología de Duelo de la Fundación Mario Losantos del Campo, ha ayudado a numerosas madres que han pasado por esta "tragedia". Ella cree que la gran diferencia entre este duelo y otros más comunes es que no cuenta con el mismo "reconocimiento social", sobre todo cuando la muerte se ha producido antes de que nazca el bebé: "Las parejas se ven solas viviendo su propio duelo muy en silencio".

Ana, una madre catalana de 39 años, ha sufrido en poco tiempo los dos tipos de pérdidas. Primero, la de su pequeña Mariona, que murió en 2019 cuando tenía dos meses y medio, y dos años después, la del bebé al que no llegó a conocer porque el corazón dejó de latirle cuando llevaba ocho semanas y media de gestación.

"El de mi hija que sí que llegó a nacer es un duelo mucho más permitido porque la gente la ha conocido, la ha visto, pero cuando tienes un bebé y fallece durante el embarazo.... a ojos de la sociedad no ha existido y lo que no se ve no existe, pero también es una pérdida. A la gente le extraña cuando le digo que tengo tres hijos", asegura Ana, quien ve "inalcanzable" pensar que el dolor que siente "vaya a terminar algún día".

Cuando perdió a Mariona por lo que se conoce como síndrome de muerte súbita del lactante, todo su mundo se vino abajo: "Sentí que me había muerto yo, que la vida no tenía ningún sentido. Es un dolor muy bestia, indescriptible. Es un dolor de entrañas, como si te arrebatasen una parte de ti (...) Tengo una hija de seis años que tenía tres cuando su hermana falleció. De repente ve que no la tiene, y también tienes que intentar que a ella no le quede ningún trauma, así que en casa hemos optado por ser muy naturales y hablar mucho del tema. Mariona está presente en todos lados, tenemos fotos en casa, su nombre por todas partes, y hablamos de ella", dice Ana, con la voz temblorosa por la emoción.

“La sociedad no está preparada para entender que un bebé pueda morir“

25.03 min Grupos de apoyo al duelo perinatal*

La psicóloga consultada percibe que "la sociedad no está preparada" ni social ni profesionalmente "para entender que un bebé pueda morir" y cree que, por esa razón, el entorno a veces no encuentra las palabras precisas ni sabe cómo brindar apoyo. Además, a menudo estas familias tienen que escuchar frases que pretenden dar ánimo y que, sin embargo, resultan dolorosas y "desautorizan" el duelo.

“Hay quienes me decían: 'ya tendrás otro’ o ‘aún eres joven’, pero yo en aquel momento no necesitaba escuchar eso”, cuenta María.

Ella y su marido, Lluís, tuvieron que tomar la decisión más difícil de sus vidas a los casi seis meses de gestación. El bebé, una niña a la que llamaron Estel, tenía severas malformaciones en varias partes del cuerpo que le impedirían vivir “dignamente" y el pronóstico era “muy complicado”, así que con mucho dolor y guiados por el consejo de los médicos optaron por interrumpir el embarazo.

“Era un embarazo muy buscado (habían tenido dificultades para concebir) y tomar esa decisión fue muy duro porque habíamos vivido casi seis meses con nuestra hija y teníamos planificado un futuro con ella”, lamenta María, que tuvo que enfrentarse a un parto de 25 horas para dar a luz a una hija que no sabía si nacería viva o muerta, y que de la que tendría que despedirse poco después.

Al ese dolor tan visceral se le añade, explica la psicóloga, "el contrasentido" que supone para el cuerpo de la madre esperar una vida y toparse con una muerte. De ahí que defina este duelo como el más "salvaje", dado que en ningún otro tipo de duelo hay un componente hormonal tan elevado: "Las hormonas que preparan para dar a luz, la oxitocina, la prolactina van destinadas al nacimiento de una vida y cuando llega el duelo, aparece el cortisol y todas las homonas relacionadas con el estrés, hay flujo de hormonas inversas y es un caos. Para la madre esta vivencia produce mucho sufrimiento porque nuestro cuerpo nos está dando dos mensajes contrarios a la vez".

“Nadie te cuenta que esto puede suceder. Es una cosa que nadie espera“

En ese momento tan duro desde el punto de vista físico y emocional, María tuvo que planificar, junto a Lluís, cómo querían despedir a Estel: "Pensamos en qué queríamos si un entierro, una incineración, flores, una postal, unas huellas, una ropa (...) Finalmente pude envolver a mi hija con un arrullo, con un gorrito hecho a medida y pude hacerle unas huellas y organizar un entierro con el cura que es amigo de la familia. No queríamos que fuese una despedida más y guardamos momentos muy bonitos de ese día", asegura la joven.

Calzado hecho a medida para Estel, sobre la postal que hicieron con sus huellas

“Es que nadie te cuenta que esto puede suceder. Es una cosa que nadie espera”, añade Lluís, también inmerso, como su mujer, en un proceso de recuperación en el que, por encima del sufrimiento, reluce el amor más puro: “Es muy triste que no esté con nosotros, pero quedan nuestros sentimientos hacia ella. Sabemos que nos estará viendo y nos ayuda en el día a día”.