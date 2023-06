Chaqueta metalizada, pelo bicolor, labios azules y maquillaje de purpurina que enmarca los implantes subcutáneos sobre sus cejas, que se asemejan a dos pequeños cuernos, sumado a una elocuencia desbordante.

En un primer fogonazo, la artista francesa ORLAN, de 76 años, no defrauda. Para abrir boca advierte a los periodistas en una declaración de principios meridiana: quiere-más bien ordena- que cada letra de su nombre se escriba en mayúsculas porque rechaza el encorsetamiento en "las convenciones", puntualiza con aire teatral mientras se pasea entre sus obras en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Y se explaya, como diva que es, sobre los argumentos de su ideario artístico: "No estoy sujeta a ninguna práctica artística ni material porque me parece anacrónico. He trabajado con esculturas de resina, mármol, cuero, texto y con mi propia flora intestinal", dispara. Las aplicaciones de la Inteligencia Artificial y el arte volátil de los NFT (No Fungible Token) absorben su interés como herramienta en algunas de sus últimas creaciones, relata en un discurso bien hilado.

ORLAN como la gran odalisca de Ingres GALERIE CEYSSON & BÉNÉTIÈRE, VEGAP, MADRID, 2023

Un gesto de coherencia anudado a una carrera cimentada en la experimentación. Su propio cuerpo ha tornado en lienzo vía el "arte quirúrgico" donde la perfomance activa, de la que es pionera desde los 60, conforma la savia que mantiene robusto un árbol con múltiples ramas creativas: desde la fotografía a las videoinstalaciones o las esculturas interactivas.

"Quiero hablar de fenómenos sociales y cuestionarlos. Lo he hecho con temas como el acoso en el fútbol y la cirugía estética", afirma en una metamorfosis que no se agota, en la que reinterpreta la estética de la historia del arte desde un ángulo feminista y netamente transgresor.

Su fama mundial eclosionó en los 90 cuando se sometió a nueve operaciones de cirugía plástica, retransmitidas en vivo desde un teatro, para reescribir las pinturas de los grandes maestros occidentales: desde la ceja levantada de la Mona Lisa de Leonardo a la barbilla de la Venus de Boticelli, esculpidas en su tez en una incorporación a su identidad porque "no hay conformarse con el físico que nos ha tocado", afirmaba.