El jefe del grupo paramilitar ruso Wagner, Yevgueni Prigozhin, ha desmentido este lunes haber ofrecido a Ucrania información sobre la ubicación de las tropas rusas para poder atacarlas a cambio de que los ucranianos retiraran sus soldados de los alrededores de Bajmut.

Según documentos de inteligencia estadounidenses filtrados por la plataforma Discord y citados por el Washington Post, a finales de enero Prigozhin habría lanzado esa oferta a sus contactos en la Dirección de Inteligencia Militar de Ucrania durante un viaje a África, ante las numerosas bajas que estaba sufriendo su ejército en la asediada ciudad ucraniana.

Más tarde, el medio estadounidense eliminó el párrafo en el que mencionaba al continente africano como lugar del presunto encuentro de Prigozhin con la parte ucraniana.

"Puedo decir con toda seguridad (...) no he estado en África como mínimo desde el inicio del conflicto y de hecho, desde varios meses antes del comienzo de la operación militar especial. Por eso no pude reunirme con nadie allí", ha dicho Prigozhin en su canal de Telegram.