El grupo Wagner se atribuye la toma de Bajmut y Kiev lo desmiente

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas ha reconocido en su parte de guerra diario que las fuerzas rusas "intentan hacerse con el control total" de Bajmut, una referencia poco habitual en las notas oficiales de Kiev a la posibilidad de que Rusia conquiste por completo esta ciudad.

"En la dirección de Bajmut, el enemigo no deja de atacar la ciudad, intentando hacerse con el control total", se lee en la nota del Estado Mayor.

El jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andriy Yernak, ha pedido a través de su cuenta en Twitter que se responda "con calma a la información falsa de aquellos que imaginan 'victorias' que no existen en realidad".

“Bakhmut is ����.



Don’t pay attention on "victory" fake inventors. Not even close to the reality.“