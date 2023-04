Guerra Ucrania- Rusia, en directo | Ucrania reconoce éxitos marginales de Rusia en Bajmut

El Ministerio de Defensa de Reino Unido ha cifrado en 200.000 las bajas rusas desde la invasión de Ucrania. De ellas, ha indicado en su parte diario de la guerra, hay una parte que se han debido a "causas ajenas al combate" como, por ejemplo, incidentes, delitos, lesiones climáticas como hipotermia o muertes relacionados con el consumo de alcohol. "El consumo excesivo de alcohol omnipresente en gran parte de la sociedad rusa, se ha visto durante mucho tiempo como una parte tácitamente aceptada de la vida militar, incluso en las operaciones de combate", ha añadido.

“Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 02 April 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/98MyQNQKmJ



¿¿ #StandWithUkraine ¿¿ pic.twitter.com/XBel6Fvgf0“