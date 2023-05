Glaciólogos de la Universidad de California Irvine (UCI) y el Jet Propulsion Laboratory de la NASA (JPL) han hallado este martes un nuevo tipo de interacción entre el hielo y el océano nunca antes visto, algo que podría significar que la comunidad climática ha estado subestimando enormemente la magnitud del futuro aumento del nivel del mar causado por el deterioro del hielo polar.

Usando datos del radar satelital de tres misiones europeas, el equipo de investigadores aprendió que la línea de conexión a tierra del glaciar Petermann cambia sustancialmente durante los ciclos de marea al noroeste de Groenlandia.

Esto ocurre en una zona donde el hielo se separa del lecho terrestre y comienza a flotar en el océano, lo que permite que el agua de mar caliente entre y derrita el hielo a un ritmo acelerado, según los resultados en la publicación Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

"La línea de conexión a tierra de Petermann podría denominarse con mayor precisión como una "zona" en lugar de "línea", ya que migra entre 2 y 6 kilómetros a medida que las mareas entran y salen", ha dicho el autor principal Enrico Ciraci, especialista asistente de la UCI en Ciencia del sistema terrestre e investigador postdoctoral de la NASA.

Ciraci asegura que la visión tradicional de las líneas de conexión a tierra debajo de los glaciares era que no migraban durante los ciclos de las mareas, por lo tanto no experimentaban el derretimiento del hielo.

El nuevo estudio reemplaza ese pensamiento con el conocimiento de que el agua cálida del océano se entromete debajo del hielo a través de canales subglaciales preexistentes, con las tasas de fusión más altas en la zona de conexión a tierra.

Otros expertos describen este descubrimiento como algo sorprendente e inesperado. "El efecto observado no está incluido en los modelos actuales, por lo que la magnitud del futuro aumento del nivel del mar causado por la pérdida de hielo polar probablemente sea mucho más rápido que los pronósticos actuales", ha advertido el decano de Ciencias Físicas la UCI, James Bullock.

“The effect observed isn’t included in current models, so the magnitude of future sea level rise caused by polar ice loss is likely much faster than current forecasts @uciess https://t.co/TceWY35B92“