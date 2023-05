El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, ha indicado que el organismo, "junto con gobiernos y socios", se está preparando "ante la posibilidad de que más de 800.000 personas puedan huir de los combates en Sudán hacia los países vecinos".

"Esperamos que no llegue a eso, pero si la violencia no se detiene, veremos a más personas forzadas a huir de Sudán buscando un lugar seguro", ha señalado Grandi a través de su cuenta en Twitter. Los combates han provocado que decenas de miles de personas huyan a Sudán del Sur, República Centroafricana, Egipto y Chad.

“UNHCR, with governments and partners, is preparing for the possibility that over 800,000 people may flee the fighting in Sudan for neighbouring countries.

We hope it doesn’t come to that, but if violence doesn’t stop we will see more people forced to flee Sudan seeking safety.“