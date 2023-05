Miles de franceses convierten la manifestación del Primero de Mayo en una marcha contra Macron por las pensiones

Cientos de miles de franceses han salido este lunes 1 de mayo a las calles del país para aprovechar las tradicionales manifestaciones del Primero de Mayo y volver a protestar por la reforma de las pensiones que está impulsando el gobierno de Emmanuel Macron.

En total, según el ministerio del Interior, más de 700.000 personas han salido a la calle, mientras que los sindicatos cifran la asistencia en más de dos millones.

En París, el líder del principal sindicato francés, Laurent Berger, de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) y la secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT, segunda central en Francia), Sophie Binet, han afirmado que no van a dejar de reclamar la anulación de la reforma de las pensiones que retrasa la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, que ya está promulgada desde hace más de dos semanas, y mostraron su compromiso en mantener la unidad sindical en esa oposición.

Pero, más allá de indicar que este martes por la mañana iban a reunirse para diseñar la estrategia, una y otro han mostrado matices sobre la forma de plantearse las cosas a partir de ahora.

Porque este 1 de mayo, que es la décimotercera jornada de movilización contra esa reforma desde mediados de enero, la CFDT considera que no tiene sentido organizar más puesto que eso no conseguirá que el Gobierno del presidente, Emmanuel Macron, renuncie a esa ley.

Berger ha indicado que "hay que decir claramente que la ley está promulgada. No hay que engañar a los trabajadores: No vamos a conseguir con una manifestación que el Gobierno dé marcha atrás. Pero no vamos a callarnos y vamos a mostrar nuestro descontento".

Según aseguran, los sindicatos van ahora a dar prioridad a las reivindicaciones salariales, que constituyen la principal preocupación de los trabajadores, según han asegurado líderes sindicales presentes en la manifestación de París. Una concentración en la que nuevamente se han producido violentos choques con la policía.