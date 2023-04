Bruce Springsteen & The E Street Band han exhibido su poder este viernes por la noche en un concierto en el Estadio Olímpico de Barcelona con las entradas agotadas al que han asistido unas 60.000 personas y con el que da el pistoletazo de salida a su gira por Europa.

"¡Hola Barcelona, hola Cataluña!", ha gritado al salir al escenario con los primeros acordes de "No surrender", un saludo correspondido por un estallido de aplausos del público y caracterizado por una energía que ha mantenido durante todo el concierto, que ha durado tres horas.

Arropado por los músicos de su potente banda y vistiendo negro de pies a cabeza, El 'Boss' ha inaugurado el repertorio con "Ghosts" y "Letter to you", de su álbum Letter to you (2020), y ha seguido repasando éxitos como "Prove it all night", del álbum Darkness on the edge of town (1978).

Bruce Springsteen junto a Little Steven (d). AP Photo/Emilio Morenatti

En el escenario le han acompañado las guitarras y voces de Stevie Van Zandt (Little Steven), Nils Lofgren y Patti Scialfa - esta última, mujer de Sprinsteen-; Roy Bittan al piano y sintetizador; Charlie Giordano en los teclados; el bajista Garry Tallent; el baterista Max Weinberg; el saxofonista Jake Clemons y Soozie Tyrell al violín, guitarra y acompañamientos vocales.

De "The promised land" a una versión de The Commodores Ha seguido conquistando al público con otros grandes éxitos como "The promised land" y "Out in the street", durante la que los músicos han derrochado virtuosismo, seguidas por "Kitty's back" y una versión de "Nightshift" de The Commodores, durante la que ha dejado su guitarra y ha bailado cómplice con las primeras filas de asistentes. 10.00 min Las mañanas de RNE - Las mejores canciones de Bruce Springsteen - Escuchar ahora Ante un público entusiasmado y entregado, con miles de personas que han hecho cola ante el recinto desde el jueves, Springsteen ha compartido "Human touch", "The E Street Shuffle" y "Mary's place", y para presentarla ha gritado: "¡Catalunya, Barcelona, us estimem, us estimem, us estimem!" ("¡Cataluña, Barcelona, os queremos, os queremos, os queremos!").

"La importancia del vivir el 'aquí' y el 'ahora'" El espectáculo ha seguido por todo lo alto cuando los músicos han sumado fuerzas para la versión de "Pay me my money down", original de The Weavers, para seguidamente emocionar con "Last man standing", que Springsteen ha introducido recordando sus inicios en la música y destacando "la importancia del vivir el 'aquí' y el 'ahora'". Una imagen del escenario del concierto. AP Photo/Emilio Morenatti "Os llevaré aquí hasta el fin", ha confesado tocándose el pecho al cantar "Backstreets", y ha seguido cautivando al público versionando "Because the night" de Patti Smith, ocasión que Stevie Van Zandt ha aprovechado para reinar en el Estadio Olímpico de Barcelona con un poderoso y largo solo de guitarra, seguida por "She's the one", "Wrecking ball" y la épica "The rising".

Ha reivindicado a la E Street Band como "legendaria" La marea de asistentes ha enloquecido con los primeros compases de "Badlands" y con la armónica introductoria de la emocionante "Thunder Road", sellada por Jake Clemons luciendo su dominio del saxo, y Bruce ha afrontado la recta final de la noche con las muy esperadas "Born in the USA" y "Born to run". Y tras guardarse para la traca final "Glory days" y "Dancing in the dark", ha sellado la noche por todo lo alto montando una fiesta con su banda para "Tenth Avenue freeze-out" y con versión acústica e íntima de "I'll see you in my dreams", y antes de abandonar el escenario ha reivindicado a la E Street Band como "legendaria".