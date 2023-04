10:01

Gustavo Iglesias, periodista musical, responsable del programa 'Bandeja de Entrada' en Radio 3

Bruce Springsteen empieza su gira europea con dos conciertos en el estadio olímpico Lluís Companys de Barcelona. Una cita a la que asisten el expresidnete de los Estados Unidos Barack Obama y el cineasta Steven Spielberg. Mientras actúa en la capital catalana, en el informativo 24 horas conversamos con Gustavo Iglesias, periodista musical y responsable del programa Bandeja de Entrada en Radio3. A sus 73 años, The Boss sigue llenando recintos y, para Iglesias, queda claro que el talento y el trabajo ganan a la edad: "A parte de un músico fantástico y una estrella donde las haya, se ha caracterizado siempre por una muy decidida ética de trabajo". Springsteen no esconde su aprecio hacia la ciudad condal y, de hecho, Iglesias asegura que su base de fans en España es especialmente "fiel y devota". Aunque cree que en los últimos años sus canciones no han mantenido el nivel de los grandes clásicos de los setenta y los ochenta, cree que hay que respetar su carrera y su condición de clásico.