A estas alturas de su carrera, con 73 años cumplidos y más de medio siglo de trayectoria, Bruce Springsteen tiene muy poco que demostrar y el crédito suficiente como para permitirse reividicar la música de artistas que marcaron su infancia y juventud y forjaron su particular estilo.

Porque de eso va Only the strong survive, el nuevo disco del Boss, publicado este viernes, que contiene quince versiones de clásicos del soul y el rhythm and blues que son parte del cancionero tradicional estadounidense.

En el que es su disco de estudio número 21, Springsteen viaja al pasado -sobre todo a los años sesenta- para rescatar joyas del catálogo de sellos como Motown, Stax, Gamble y Huff, entre otros, reproduciendo con enorme fidelidad el sonido de aquellos clásicos de la música negra que tanto le influyeron en su trayectoria y que rescata en un período caliente de integración racial en su país, Estados Unidos.

"Quería hacer un álbum donde solo cantara. ¿Y qué mejor música para trabajar que el gran cancionero americano de los años sesenta y setenta?", asegura el artista. "He intentado hacer justicia a todos ellos y a los fabulosos autores de esta gloriosa música", señala el Boss, para quien el objetivo es que "el público moderno experimente su belleza y alegría, como yo lo he hecho desde que la escuché la primera vez", añade.

De Aretha Franklin a The Supremes

En la nómina de artistas versionados destacan Aretha Franklin ("Don't play that song"), The Four Tops ("When she was my girl" y "Seven rooms of gloom"), Diana Ross & The Supremes ("Someday we'll be together") o The Temptations ("I wish it would rain").

También otros como The Commodores, Jerry Butler, Jimmy Ruffin, Frank Wilson o Dobie Gray, con la particularidad de que Springsteen huye de los temas más obvios y profundiza en el repertorio de sus 'maestros' para ofrecer cortes menos conocidos pero de enorme valía musical.

En la grabación, Springsteen se aleja del habitual sonido rockero para sumergirse de lleno en el soul más clásico, con cortes en los que sustituye las guitarras por cuerdas y metales y en los que, sobre todo, brilla su voz, que se mantiene en una forma envidiable a pesar de sus más de siete décadas.

Only the strong survive fue grabado en Thrill Hill Recording -el estudio casero de Springsteen- tras concluir las sesiones de Letter to you, que fue publicado en octubre de 2020. Cuenta con la producción de Ron Aniello -habitual en los discos del artista de New Jersey en la última década-, que se encarga también de los arreglos orquestales, verdaderos protagonistas de la grabación junto a la voz del Boss.

Springsteen ha prescindido en esta ocasión de la mayor parte de los músicos que forman parte de su fiel E Street Band y solo cuenta con la colaboración de la sección de metales de la banda. También destaca la presencia en dos de los cortes de Sam Moore -integrantes del mítico dúo Sam & Dave-, y unos coros brillantes, a cargo Soozie Tyrell, Lisa Lowell, Michelle Moore, Curtis King Jr., Fonzi Thornton y Dennis Collins.

No es la primera vez que Springsteen hace un disco íntegramente con material ajeno: en 2006 publicó We shall overcome: The Seeger Sessions, en el que versionaba canciones de canciones tradicionales del folk popularizadas por el músico Peter Seeger y que fueron la base de la gira que ofreció ese año, con varias paradas en ciudades españolas.

Only the strong survive ya está disponible en doble vinilo, doble vinilo naranja (ambos con inscripción grabada en la última cara y póster incluido), CD y digital, y es muy posible que algunos de sus temas suenen en la gira europea que llevará a cabo Bruce Springsteen el próximo año y que arrancará en España, con una doble cita los días 28 y 30 de abril de 2023 en el Estadio Olímpico de Barcelona, ambos con entradas agotadas.