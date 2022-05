Bruce Springsteen anuncia una gira europea que arranca en Barcelona

Bruce Springsteen y la E Street Band inauguran su nueva gira en Europa actuando el Estadio Olímpico de Barcelona el 28 de abril de 2023. La leyenda del rock ha anunciado su regreso a los escenarios con una serie de conciertos en Estados Unidos que comenzarán a principios de febrero del mismo año. A partir de agosto, el músico y su banda regresarán a Norteamérica para continuar con la segunda parte de su 2023 Internacional Tour.

“Bruce Springsteen and The E Street Band Announce 2023 International Tour! More info on tickets at https://t.co/YahXTJXE7l pic.twitter.com/wUax9aiZ8V“ — Bruce Springsteen (@springsteen) May 24, 2022

Barcelona será la única ciudad que visitará en España en 2023, según ha anunciado este martes la promotora Doctor Music. Esta nueva gira internacional significa el regreso de Bruce Springsteen y la E Street Band en directo, desde que finalizó en Australia su gira mundial ‘The River Tour’ hace seis años.

"Estoy deseando volver a ver a nuestros increíbles y leales fans el próximo año. Y estoy deseando compartir de nuevo escenario con la legendaria E Street Band. Nos vemos el año que viene… y más allá", ha afirmado Springsteen.

Los músicos de la E Street Band que acompañarán a 'The Boss' sobre los escenarios son Roy Bittan (piano y sintetizador), Nils Lofgren (guitarra y voz), Patti Scialfa (guitarra y voz), Garry Tallent (bajo), Stevie Van Zandt (guitarra y voz), y Max Weinberg (batería), con Soozie Tyrell (violín, guitarra y voz), Jake Clemons (saxofón) y Charlie Giordano (teclados). El guitarrista y vocalista Nils Lofgren también ha reaccionado al anuncio en su cuenta personal de 'Twitter':

Un regreso muy esperado El anuncio de su nueva gira ha tenido una acogida espléndida entre los fans, que esperaban ansiosos el anuncio de un nuevo tour con los integrantes de la E Street Band desde su reaparición en Saturday Night Live en diciembre de 2020. Entonces, tocaron en directo dos canciones de su último disco de estudio, Letter To You, álbum que debutó en el # 1 en once países. “Estoy deseando volver a ver a nuestros increíbles y leales fans el próximo año y estoy deseando compartir de nuevo escenario con la legendaria E Street Band“ El año pasado, Springsteen también dio a conocer su documental inédito The Legendary 1979 No Nukes Concerts, colaboró ​​con el presidente norteamericano Barack Obama en el libro Renegades: Born In The USA y retomó su exitoso espectáculo Springsteen on Broadway en la reapertura de los teatros de la ciudad de Nueva York el verano pasado.