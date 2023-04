Miguel Ferrer, Investigador del CSIC y Director de la Estación Biológica de Doñana entre 1996 y 2000. Aquel 25 de abril de 1998, cuando se rompió la balsa lo primero que hicimos fue tomar muestras a toda velocidad del suelo y de las aguas, antes de que llegara el vertido, para tener luego un valor de referencia. “Estábamos todo el personal de la Estación Biológica metidos en el agua tomando muestras y esperando que llegara el vertido tóxico, que en aquel momento no teníamos ni idea cuál era su composición”.

Pregunta: ¿Cómo recuerda la rotura de la balsa?

“El agua ácida estaba bajando hacia Doñana y los peces saltaban hacia afuera porque preferían morirse asfixiados que quemados por el ácido“

Respuesta: Es como una pesadilla dantesca porque la presa se rompió a las tres y media de la madrugada, y yo, las primeras llamadas para mi fueron a las cuatro de la mañana. Fue un accidente como crónica de una muerte anunciada. Es algo que nos preocupaba desde hacía mucho tiempo, incluso dos meses antes habíamos vuelto a mandar escritos al ministerio del Medio Ambiente, mostrando nuestra preocupación y la necesidad de hacer un plan de emergencia por si ocurría alguna catástrofe. Cuando ocurrió no había ningún plan de emergencia y aquello era una imagen dantesca, nadie sabía muy bien que hacer. El agua ácida estaba bajando hacia Doñana, y los peces de los caños saltaban del agua, hacia afuera, para morirse en los caminos, porque preferían morirse asfixiados que quemados por el ácido.

P: ¿Entonces los científicos también habían denunciado que podía pasar algo así?

“El Instituto de Recursos Naturales (IRNA) llevaba decenas de años advirtiendo que detectaban fugas de metales pesados“

R: La rotura de la balsa para nosotros desde luego no fue una sorpresa, no ya por dos meses antes, sino porque algunos de los Institutos del Consejo, en concreto, el IRNA, Instituto de Recursos Naturales que esta situado en Sevilla, llevaba ya decenas de años advirtiendo que detectaban fugas de metales pesados en el cauce del rio Guadiamar, que entraban a través de la balsa de residuos que tenía algún tipo de fuga. O sea esa preocupación de la entrada en goteo continuado de metales pesados ya nos acompañaba como Estación Biológica de Doñana desde diez o quince años, pero la balsa no hacía más que ser recrecida, almacenar mayor cantidad.