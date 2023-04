En Portada - Aznalcóllar, ¿quien contamina, paga? - Documental en RTVE

Sub

Sub

Programas para todos los públicos Sub

'En Portada' estrena el reportaje 'Aznalcóllar, ¿quien contamina paga?' el mismo día que se cumplen 25 años del peligroso vertido tóxico de la mina de Boliden, que estuvo a punto de entrar en el Parque Nacional de Doñana.

Hace 25 años, la mina de Boliden, en Aznalcóllar (Sevilla), se rompió y derramó casi seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos. Fue una de las mayores catástrofes ecológicas ocurridas en nuestro país. ¿Qué ha pasado en la zona desde entonces? Un equipo del programa ha vuelto al lugar para contarlo.

Tras el vertido de la mina de Aznalcóllar cambió la legislación medioambiental, no solo en nuestro país sino también en Europa. Desde entonces la ley dice que quien contamina paga. El desastre ecológico de Aznalcóllar aún no se ha juzgado.

Este verano la empresa sueca Boliden se sentará en el banquillo. La Junta de Andalucía le reclama casi 90 millones de euros por la limpieza y restauración en la zona.

Además de la contaminación ambiental, unas 400 familias mineras se quedaron sin trabajo y durante años han sufrido una penuria económica de la que no se han recuperado. Ahora allí se trabaja para reabrir la mina, un proyecto polémico que se está ultimando.