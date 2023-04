Starship, el mayor cohete de la historia desarrollado por Elon Musk, explota minutos después del despegue

Starship, el gigantesco cohete desarrollado por SpaceX, la compañía de Elon Musk, ha conseguido despegar en su primer vuelo de prueba, pero ha explotado en el aire poco después del lanzamiento. La nave no llegó a separarse del cohete, y a los cuatro minutos del despegue, a una altitud aproximada de 30 kilómetros, explotó después de girar en bucle en varias ocasiones.

“With a test like this, success comes from what we learn, and today’s test will help us improve Starship’s reliability as SpaceX seeks to make life multi-planetary“