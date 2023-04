Así es 'Juice', la misión europea que buscará vida en los océanos de las lunas de Júpiter

Desde que fueron descubiertas por Galileo Galilei en 1610, las cuatro mayores lunas de Júpiter han fascinado a astrónomos de todas las épocas. Su gran diversidad, que abarca desde el intenso vulcanismo de Ío hasta la superficie helada de Europa, pasando por la composición de roca y hielo de Ganimedes y Calisto, hacen de ellas un Sistema Solar en miniatura. Pero hay un detalle aún más importante que tampoco ha pasado desapercibido: sus características químicas y geológicas las convierten en el lugar cercano con mayor potencialidad para albergar vida más allá de nuestro planeta, junto con Marte y las lunas Encélado y Titán, pertenecientes a Saturno.

Este es el principal motivo por el que la Agencia Espacial Europea (ESA) se ha fijado en ellas como el objetivo de su nueva gran misión científica: Juice -acrónimo de Jupiter Icy Moons Explorer; 'Explorador de las Lunas de Hielo de Júpiter’, en español-, que se centrará en Júpiter y en tres de sus satélites: Calisto, Europa y Ganimedes.

Para descifrar los secretos que esconden, la sonda Juice deberá asomarse a su interior. Los tres satélites están recubiertos por una corteza helada, por lo que se les conoce genéricamente como “mundos de hielo”; aunque también como “mundos oceánicos”, ya que bajo esa capa de hielo todo indica que albergan océanos de agua líquida, el principal requisito para que se desarrolle la vida. En este sentido, aunque no se descarta que puedan encontrarse indicios de vida, o de "una química replicativa con capacidad para evolucionar", como la define el astrobiólogo Carlos Briones, este no es el principal objetivo de la misión, sino entender las condiciones de habitabilidad de estas lunas heladas. De hecho, la misión no está equipada con intrumental específico para detectar vida.

"Juice es un enorme éxito tecnológico y científico, que como siempre suele ocurrir es fruto del esfuerzo de miles de personas de distintos países, empresas, agencias espaciales… Es un triunfo del trabajo colectivo, y muy especialmente de Europa y su Agencia Espacial, que a veces tiene menos repercusión en el público general que la NASA", valora para RTVE.es Briones, investigador del Centro de Astrobiologia (CSIC-INTA), quien califica a esta misión como "un gran logro del que todos tenemos que estar muy orgullosos, en especial los europeos".

Un viaje de ocho años La ESA tenía previsto lanzar la sonda este jueves 13 de abril a bordo de un cohete Ariane 5 desde Kurú, en Guayana Francesa, pero tuvo que aplazar el despegue 24 horas debido a las condiciones climatológicas adversas. Finalmente, el lanzamiento se ha producido este viernes 14 de abril, y ha transcurrido según lo planeado, con absoluta normalidad. Despega con éxito la misión 'Juice', que buscará vida en las lunas de Júpiter La sonda tiene ahora un largo y tortuoso viaje por delante, aunque el trayecto está calculado hasta el último milímetro. No se espera que llegue al mayor planeta del Sistema Solar hasta julio de 2031, y para lograrlo deberá completar una compleja secuencia de maniobras de asistencias gravitacionales, con el objetivo de aprovechar su impulso y ahorrar combustible. La distancia de la Tierra a Júpiter es de aproximadamente 600 millones de kilómetros, pero recorrerá cerca de 2.000 millones. Una vez que haya alcanzado su objetivo, permanecerá allí durante un mínimo de tres años realizando observaciones, hasta que termine sus días precipitándose sobre la superficie de Ganimedes, el satélite en el que centrará la mayor parte de su trabajo. Cuando, dentro de ocho años, entre en contacto con Júpiter, Juice orbitará alrededor del gigante gaseoso para observar su atmósfera y magnetosfera, e igualmente estudiará la interacción con sus lunas, conocidas como "galileanas". Después, visitará Calisto, el cuerpo con más cráteres del Sistema Solar, para más tarde sobrevolar dos veces Europa, midiendo por primera vez el espesor de su capa de hielo, y cartografiando su superficie. Finalmente, la sonda de la Agencia Espacial Europea entrará en la órbita de Ganimedes, de donde ya no saldrá. Allí estudiará el hielo de su superficie, su estructura interna y el océano de agua líquida que alberga. Desde que abandone la Tierra, la misión 'Juice' tardará ocho años en llegar a Júpiter. ESA