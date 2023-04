Una válvula presurizante congelada ha obligado a retrasar al menos 48 horas el lanzamiento de Starship, el gigantesco cohete desarrollado por SpaceX, la compañía de Elon Musk, que tenía previsto realizar este lunes su primer vuelo de prueba.

"Cancelado el intento de prueba de vuelo de hoy; el equipo está trabajando en la próxima oportunidad disponible", ha anunciado la propia compañía en su cuenta oficial de Twitter.

“Standing down from today’s flight test attempt; team is working towards next available opportunity“