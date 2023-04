La ley de vivienda continúa su camino en el Congreso. Este jueves, la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de la Cámara baja ha dado luz verde al dictamen del proyecto de ley con el apoyo del PSOE, Unidas Podemos, ERC y Bildu y la abstención del PNV, un paso necesario para que la norma pueda ser convalidada en las próximas semanas.

Tras más de dos años de tiras y aflojas entre los socios de la coalición, la norma llegará al Pleno del Congreso la semana que viene, con la idea de enviarla después de urgencia al Senado y que esté aprobada antes de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo.

La ley de vivienda llegó en febrero de 2022 al Congreso y durante más de un año ha estado bloqueada a cuenta de las diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos en materias como la regulación del precio del alquiler y la fijación de un tope para las subidas anuales. No fue hasta el pasado viernes cuando las negociaciones se desencallaron a raíz de multitud de encuentros y el pacto alcanzado entre el Gobierno con ERC y Bildu.

Posteriormente, se reunió la Ponencia en un encuentro a puerta cerrada el pasado martes, en el que salió adelante el informe de la ley con el apoyo ambas formaciones. En esta reunión se introdujeron 44 enmiendas transaccionales que los partidos del Gobierno habían negociado principalmente con sus aliados y que los demás grupos recibieron el día anterior.

En esta ocasión, se han incorporado cuatro enmiendas transaccionales del PDeCAT y Junts para intentar solucionar el problema competencial, tal como apunta Europa Press, algo que desde varias formaciones independentistas han denunciado en la última semana. Asimismo, ERC, EH Bildu y Unidas Podemos han retirado todas sus enmiendas 'vivas'; mientras que el resto enmiendas de los grupos han sido rechazadas.

Por último, en opinión de Vox, con la aprobación "se ha puesto de manifiesto quienes son los socios del Gobierno: golpistas y filoetarras ", unas palabras que el presidente de la Comisión, el socialista Ignacio López Cano, ha pedido que retire. Además, en línea de los anteriores grupos, han criticado las formas de la tramitación y que, a su juicio, "no hayan escuchado a los expertos, ni al Banco de España, ni a nadie".

Sobre el malestar de las formas en la tramitación también se ha pronunciado el representante de Ciudadanos Juan Ignacio López-Bas: "Creemos que esta tramitación es una burla. No tienen la razón. Saben que lo hacen mal y siguen por ese camino", ha dicho.

"No sé cómo no les da vergüenza (...) La ley llegó al Congreso en febrero de 2022 y presentamos las enmiendas hace un año; desde entonces se diluye la urgencia hasta esta semana. ¿Creen que si estuvieran convencidos de que esta ley es la piedra filosofal, hubieran esperado tanto?", se ha preguntado la diputada popular Ana María Zurita. En su opinión, la "única utilidad" de esta norma es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "siga en la Moncloa hasta final de año" .

Este acelerón de los trámites, no obstante, se ha topado con el rechazo de algunos grupos , que han criticado que la ley llevaba bloqueada más de un año en el Congreso y ahora se pretende solventar en diez días.

ERC y Bildu defienden las mejoras

Sobre las críticas a la supuesta invasión competencial, Pilar Vallugera (ERC) ha defendido que "la ley es mucho mejor de que si no hubiera nada" y ha defendido las mejoras conseguidas: "Nuestro encargo era recuperar la capacidad de intervenir y determinar zonas tensionadas en las cuales las rentas estuvieran contenidas. Y lo hemos logrado. Si comparan el anteproyecto con lo de hoy, no tiene nada que ver", ha dicho.

Por parte de EH Bildu, Oskar Matute ha desdeñado que la ley suponga una invasión competencial y ha reconocido que la normativa tal vez no guste a todo el mundo, sobre todo a "los fondos de inversión". "No es ningún drama que se defina a los grandes tenedores ni que se topen los precios si la gente no puede pagar unas subidas indiscriminadas", ha defendido.

También han reivindicado la norma desde Unidas Podemos y el PSOE, cuyos portavoces han asegurado que cumple con el mandato constitucional y dará "cobertura y seguridad jurídica".