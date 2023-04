El éxito de Minecraft desde su lanzamiento en 2009 demuestra que no todo en el mundo del videojuego se mide en frames por segundo o en resolución. A veces, una buena idea ejecutada con unos gráficos simplotes puede superar a superproducciones que apabullan en lo técnico. El mundo abierto de Minecraft, que incentiva la creatividad de los jugadores, no ha dejado de actualizarse desde entonces y se ha convertido en un icono pop que podemos ver en camisetas, juguetes y todo tipo de merchandising.

Ahora llega Minecraft Legends, una vuelta de tuerca a ese universo forjado a base de pico y pala que mezcla los géneros de acción y la estrategia en tiempo real (RTS, por Real Time Strategy). Este nuevo spin-off de la franquicia, tras Minecraft Dungeons y Minecraft Story Mode, sorprende por lo bien ejecutada que tiene algunas de sus ideas y por lo accesible que resulta para todos los públicos.

El género de estrategia en tiempo real, generalmente complicado y con decenas de decisiones que tomar en cuestión de segundos, puede no ser el más adecuado para los jugadores más pequeños que pueden frustrarse fácilmente. Sin embargo, los desarrolladores de Mojang Studios y Blackbird Interactive han hecho todo lo posible por trasladar la esencia de los RTS al colorido mundo de Minecraft de forma que sea una puerta de entrada al género para todos los públicos. Un Age of Empires adorable y sin grandes pretensiones.Sí, hay que recolectar recursos, construir y formar un ejército para atacar al enemigo, pero la cantidad de estructuras que podemos construir o la variedad de "soldados" que podemos crear es limitada para no vernos abrumados pronto.

Una batalla entre dos mundos El argumento de Minecraft Legends no puede ser más simple, y a la vez tiene encanto. Comenzamos el juego en nuestro mundo de Minecraft en primera persona pero somos convocados por tres deidades (Clarividencia, Conocimiento y Acción) para que les ayudemos a salvar al mundo superior de la amenaza de una invasión de los cerdos piglins desde el inframundo. Los piglins están apareciendo a través de portales y están atacando las aldeas de la superficie. Tras esta introducción, elegiremos nuestro aspecto entre los ocho disponibles y comenzará la aventura. Clarividencia, Conocimiento y Acción nos guiarán en un breve tutorial por las acciones que podemos realizar en el juego: recoger recursos, construir mejoras y defensas para nuestras bases y crear a los gólems que formarán nuestro ejército y guiarlos en la batalla. La campaña se desarrolla en un mapa que se genera de forma única cada vez que iniciamos una partida. En el mapa podemos comprobar si nuestras aldeas están sufriendo ataques MOJANG STUDIOS El juego sigue un ciclo de día/noche que resulta un poco repetitivo después de las primeras horas. De día debemos mejorar las defensa de las aldeas o atacar alguna de las bases piglin. Por la noche, los piglins atacarán alguna de nuestras aldeas y debemos repeler la agresión, aguantando el tiempo suficiente sin que los piglins destruyan el núcleo de la aldea. Y esa es básicamente la campaña, que dura entre 15 y 20 horas y cuenta con cuatro grados de dificultad, con un nivel de acceso para los más pequeños que es práticamente una experiencia narrativa. El juego luce muy bien, con unos escenarios coloridos y variados MOJANG STUDIOS Minecraft Legends comienza con una jugabilidad sencilla, pero se va complicando a medida que se nos abre la opción de construir estructuras más complejas o más unidades para nuestro ejército. Al principio solo podemos recolectar madera y piedra, y solo podemos crear dos tipos de gólems, uno más apropiado para destruir edificios enemigos y otros para atacar a unidades. A medida que vayamos destruyendo estructuras de los piglins obtendremos un material, la prismarina, que nos facilitará obtener otros recursos como carbón, hierro o diamantes y crear unidades más especializadas. Pero sin que la variedad de elementos disponibles sea nunca inabarcable. Aquí no hay un árbol tecnológico inmenso sino más bien 7-8 unidades con las que formar nuestro ejército y una quincena de edificios para construir. En el libro de construcción podemos comprobar las estructuras disponibles MOJANG STUDIOS El acierto del título de Mojang y Blackbird es cómo mezcla los géneros y cómo ha automatizado algunas tareas. Aunque la esencia del juego sea un RTS, no tendremos una vista cenital desde la que movernos por el mapa. Nuestro héroe siempre estará en el centro de la acción, guiando con su estandarte a las tropas, que tampoco serán muy numerosas al principio (20 cómo máximo). Además, para recolectar un recurso no tendremos que clicar en un "campesino" y mandar a recogerlo como en otros títulos de estrategia en tiempo real. Simplemente marcaremos una zona con nuestro mando y nuestros ayudantes se llevarán la madera o los minerales disponibles.