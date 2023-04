El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido perdón a las víctimas por "los efectos indeseados" de la ley del 'solo sí es sí', y ha asegurado que se va a poner "una solución".



"Creo que ningún diputado, incluso los que han votado en contra de esta ley, está a favor de rebajar las penas. Por tanto, pido perdón a las víctimas y vamos a poner una solución a estos efectos indeseados", ha afirmado en una entrevista al diario vasco El Correo publicada este domingo. Esta es la primera vez que el presidente se disculpa en público en primera persona por las consecuencias de la ley, por la que se ha rebajado las penas de casi un millar de condenados y se ha puesto en libertad a un centenar de agresores sexuales.

El líder del PSOE también ha mantenido que "es una buena ley" y que el planteamiento de su Grupo Parlamentario es "respetar el consentimiento" como elemento central de la normativa, que será reformada esta semana con los votos del PP, mientras Podemos insiste en su llamamiento a la negociación. "Debemos dar una respuesta desde el punto de vista jurídico y técnico, no político", ha agregado, tras indicar que algunas de las excarcelaciones y revisiones "pueden ser recurridas".

En ese sentido, fuentes socialistas a RTVE, han indicado que se abren a añadir algunos "retoques técnicos" que plantea el PP, pero lo "nuclear" de la ley "no se toca".

Defiende la nueva ley de Vivienda

Respecto a la nueva Ley de Vivienda, ha apuntado a que el objetivo es "convertir la vivienda pública en un derecho y no en un problema, comprometiendo a la administración en la construcción masiva de vivienda pública". "Esa será la única manera de poder lograr resolver el grave probelma de la emancipación, en particular, de los jóvenes", ha dicho sobre la norma que podrá salir adelante después de que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos alcanzara este viernes un pacto con ERC y EH Bildu tras meses de bloqueo.



Sobre la mezcla de víctimas del terrorismo con presos de ETA en algunos ayuntamientos vascos, Sánchez lo ha calificado de "inaceptable" y ha explicado que como administración, primero se está haciendo "un requerimiento. Y en caso de que esta situación no se corrija, evidentemente interpondremos un recurso", ha avisado.

Durante la entrevista, el presidente también ha valorado que la economía "está sonriendo a España por encima de la media europea" y respecto al traslado de la sede de Ferrovial a Países Bajos, recuerda que esta empresa adopta esa decisión "la semana en la que los españoles empezamos a hacer nuestra declaración de la Renta y el año en el que estamos registrando un récord de inversión extranjera directa". "Cada cual que extraiga las conclusiones que quiera", ha añadido.