Al menos 165 personas, entre ellas 19 niños, han muerto y 30 han resultado heridas, 20 de ellas en estado grave, en el bombardeo del Ejército birmano contra un acto de grupos democráticos ilegalizados, el ataque más cruento del régimen militar desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021.

Así lo asegura este miércoles en su cuenta de Twitter el ministerio de Derechos Humanos del Gobierno de Unidad Nacional (NUG), que se autoproclama la autoridad legítima de Birmania y fue el objeto del bombardeo, ocurrido el martes durante la inauguración de una de sus oficinas administrativas en Pazigyi, pueblo de unos 3.800 habitantes en la región noroccidental de Sagaing, uno de los bastiones rebeldes en Birmania.

“The Republic of the Union of Myanmar

National Unity Governmenthttps://t.co/zmJoKHkPLO

11 April 2023

Press Release relating to terrorist military council’s air raid on Pazigyi Village, Malai Ward, Kantbalu Township, Kantbalu in Sagaing Region, Myanmar (Burma) pic.twitter.com/CHSWqFajYw“