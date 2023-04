Ambulatorios, la puerta de entrada al sistema público de salud

Expedir recetas, atender consultas teléfonicas, presenciales, avisos a domicilio... La jornada de un médico de Atención Primaria es intensa. Ana Arroyo de la Rosa es médica de familia del Centro de Salud Urbano I de Mérida. También responsable de cronicidad de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria.

Confiesa que atiende, como mínimo, a 40 pacientes al día, pero hay veces que superan los 60. Por eso, su primera reclamación es disponer de más tiempo por consulta. Más tiempo, insiste, para los pacientes que atiende a domicilio, "son los más vulnerables".

“"Necesitamos 10 minutos por paciente, porque hay que explorar, ver la historia clínica, prescribir un tratamiento, que los medicamentos sean congruentes con lo que ya está tomando.... Es un gran ejercicio mental y físico".“

Ana también se hace eco de otra reivindicación histórica: que la burocracia salga de las consultas. "Entristece mucho tener que perder el tiempo con papeles cuando hay pacientes que se beneficiarían mucho más de tu actividad, si esa tarea se delegara".

En su lista de peticiones también solicita un mejor acceso a pruebas complementarias. Y más respeto y valoración por parte de sus compañeros médicos de hospital. También de los propios pacientes. Aunque lo cierto es que la gran mayoría con los que hablo sólo tienen palabras positivas. Diego: "de maravilla, todo el equipo es extraordinario". Manuela: "me tratan muy bien, me han curado y salvado de muchas cosas". Maribel "lo mejor es la cercanía y la proximidad, tenemos todos los servicios en el barrio, a cinco minutos andando". Aitor "si no estuvieran, tendríamos que ir al hospital y colapsaríamos las urgencias".

Pero no todo es positivo. Hay mucho que mejorar, como asegura esta última paciente: "lo peor son las listas de espera, te dan una cita para dentro de cuatro o cinco días, para entonces la gripe ya se te ha curado". En ello insiste Petra: "tengo que llamar muchas veces y no me cogen el teléfono. Al final acabo yendo al ambulatorio, para que me den cita. Para las personas mayores, eso está fatal". Juan José remata el debate: "el problema es la falta de personal".

Los encuentro saliendo de una analítica, una cura, una sesión de fisio o una consulta con el pediatra. Pero lo que más hay son son personas mayores como Teresa: "Me hacen control del Sintrón, del azúcar... ". Juana acompaña a su tía para el seguimiento semanal de su insuficiencia cardiaca: "la enfermera le toma la tensión arterial y en la parte médica le auscultan, le miran la analítica...".

Pacientes Centro Salud

Gestionar las citas de unos y otros es tarea de Alfonso Miguel Sánchez, uno de los administrativos. "lo que más se demanda son las consultas telefónicas". Ana recuerda que el objetivo de la Atención Primaria debería ser cuidar a los pacientes de manera integral, empezando por la prevención y la promoción de la salud, algo que suele quedar en un segundo plano.

“"La patología aguda lo devora todo. Nos quedamos sin tiempo para atender las dolencias crónicas, para evitar que se compliquen. Habría que invertir más en prevención y en promoción de buenos hábitos, el verdadero objetivo de la Atención Primaria".“

En la segunda planta del centro de salud tiene su consulta la matrona, Rosario González. Le pregunto cuándo habría que pedir cita con ella "Siempre que algo se salga de la norma. Por ejemplo, si se tiene una disminución de la líbido o de la lubricación".

Rosario González - Matrona

La lista de profesionales es mucho más larga. Enfermeras. fisioterapeutas, farmacéuticos, administrativos, veterinarios, celadores... "También", puntualiza Ana, "están los compañeros de salud pública, que en Extremadura están integrados en la atención primaria".

En total más de 50 profesionales trabajan en el Centro de Salud Urbano I de Mérida. Hoy celebran el Día de la Atención Primaria con un photocall con sus pacientes, y una urna donde se puede dar las gracias y aportar sugerencias.

En Extremadura hay 946 equipos de Atención Primaria, más de 4.000 médicos de familia. La ratio es de 0,92 médicos por cada 1.000 habitantes. Y de 0,68 enfermeros. "No está mal", dice la responsable de cronicidad de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, "pero faltan medios humanos y materiales en una sociedad donde aumenta la esperanza de vida y las enfermedades crónicas.