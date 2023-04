El dispositivo de búsqueda del tripulante del pesquero Vilaboa Uno, que naufragó en aguas del Cantábrico frente a Santander, continúa este martes con el despliegue de todos los medios marítimos y aéreos, que se van a reforzar con buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS).

Según las declaraciones de los supervivientes del naufragio, en el que murieron otros dos tripulantes, el marinero desaparecido podría haber quedado encerrado dentro del pesquero, que se estima que puede estar hundido a unos 120 metros de profundidad, lo que dificulta que se pueda llegar hasta él.

Durante la pasada noche se ha mantenido en la zona un dispositivo reducido con el buque de Salvamento Marítimo María de Maetzu y el buque hospital Juan de la Cosa, del Instituto Social de la Marina.

A las ocho de la mañana, la Delegación del Gobierno en Cantabria ha confirmado que se han vuelto a desplegar todos los medios que incluyen, además de esas dos embarcaciones, otros dos helicópteros, pesqueros y mercantes, patrulleras y un avión de la Guardia Civil y lanchas de prácticos.

Además, han llegado los buzos provenientes de Asturias, que en principio llevarán a cabo a lo largo del día la inmersión para analizar la situación en la zona.

Un minuto de silencio

Por la tarde, llegará a Santander el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que se reunirá, a partir de las 14:00 horas con miembros de Salvamento Marítimo de Santander. Posteriormente, Planas mantendrá un encuentro con el presidente de la Organización de Productores de Pesca de Altura de Cantabria (Opeca) y armador del buque, Alberto Rentería, y representantes de los familiares afectados por el naufragio.

Asimismo, al mediodía se ha celebrado un minuto de silencio en el barrio pesquero de la capital cántabra por las víctimas del naufragio. El Vilaboa Uno se hundió con 10 tripulantes, siete de los cuales fueron rescatados por embarcaciones que estaban en la zona, tras avisar a Salvamento Marítimo de que tenía una vía de agua en el casco y se estaba hundiendo. Todos ellos se encuentran bien tras recibir atención psicológica por parte de la Cruz Roja.

La familia del marinero desaparecido ha pedido que no cese su búsqueda, mientras que los allegados del patrón del barco, uno de los dos fallecidos, ha criticado que todavía no les hayan dejado ver el cuerpo. "Busquen a mi padre, no paren de buscarlo: hagan lo posible", ha suplicado en declaraciones a los periodistas el hijo del desaparecido.

La familia ha dicho que el pescador desaparecido "trabajó muchísimos años" para la pesca de Cantabria. "Mi padre no se merece esto; por favor, no cesen la búsqueda", ha insistido.

El armador del Vilaboa Uno aseguró este lunes a EFE que "el barco estaba en perfectísimo estado" cuando partió a faenar. "No tenemos ningún indicio de lo que haya podido pasar. El barco estaba en perfectísimo estado; ni yo mismo tengo nada claro qué ha podido pasar", declaró.