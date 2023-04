Dos tripulantes del pesquero Vilaboa Uno han muerto, uno ha desaparecido y siete han sido rescatados con vida en un naufragio esta madrugada frente a la costa de Santander, en Cabo Mayor.

Uno de los dos marineros fallecidos es de Santander y el otro de Ghana, mientras que el desaparecido es de origen peruano, según ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria.

El Vilaboa Uno se ha ido a pique "de golpe" sobre las 05:30 horas "nada más salir del puerto aunque no estaba faenando y el mar estaba bueno, no es causa del tiempo", ha señalado a RNE Emilio Corona, el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Santander, que ha añadido que uno de los tripulantes está "en estado grave" a causa de hipotermia severa.

Por su parte, también el jefe del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Santander, Germán Erostarbe, ha asegurado en La hora de La 1 que "no es demasiado normal" que un barco de las dimensiones del Vilaboa se hunda cuando "la situación meteorológica no era mala".

"No conocemos la causa del naufragio, se va a iniciar una investigación", ha avanzado después de afirmar que los tripulantes rescatados con vida se encuentran ya "tranquilos" y en buen estado de salud en general.

Los pescadores que acudieron al rescate: "Estaban en shock"

El barco, de 32 metros de eslora y ocho de manga, se dedicaba a la pesca de arrastre y había sumado un marinero más, diez en lugar de nueve pescadores. El accidente marítimo se ha producido a tan solo seis millas de la costa de la capital cántabra. El aviso se recibió desde el propio pesquero a las 04:10 horas en el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Santander, cuando el barco alertó de que tenía una vía de agua en el casco y se estaba hundiendo.

Las unidades de rescate se movilizaron en seguida y el pesquero Siempre Nécora auxilió a los tripulantes. Su patrón, Antonio Fernández Sanjosé, el pescador Lamine Faye y el tripulante del Ave Fénix Miguel Ángel Rosales han contado este lunes los detalles del rescate.

Varios pesqueros en la zona del lugar del suceso EFE/PEDRO PUENTE HOYOS

En media hora que tardaron en llegar a la zona, los tres pescadores solo vieron aparejos, dos boyas y un globo baliza del patrón del buque. "No se veía nada el barco", ha insistido Fernández Sanjosé. Cuando fueron auxiliados, todos los marineros estaban "en shock" y "muy mal".

"Si no llego a llegar yo antes, ¿qué hubiese pasado? Porque había dos muertos, pues a saber qué hubiese pasado. Yo por lo menos he podido salvar a seis y me quedo con eso", ha subrayado en declaraciones a la prensa.

“No les hemos querido preguntar nada“

En declaraciones a EFE, el segundo patrón del Siempre Nécora, José Ramón Fernández, ha explicado que los rescatados estaban con el "miedo en el cuerpo" y les han proporcionado "mantas, ropa, café y algunos se han sentado cerca del motor de la embarcación para entrar en calor, o en la cocina".

"No les hemos querido preguntar nada. Bastante tenían con el susto que han pasado", ha apuntado y ha explicado que el suceso les ha pillado mientras navegaban hasta San Vicente de la Barquera a la pesca de la caballa.

Embarcación Siempre Nécora, el primer barco en llegar al lugar del suceso EFE/ROMÁN G. AGUILERA

En la zona del accidente se continúa buscando al marinero desaparecido. En el operativo trabajan la Salvamar Den desde el mar y el Helimer, el helicóptero del Gobierno de Cantabria y la Guardia Civil, desde el aire.

En un principio se informó de la existencia de dos desaparecidos, pero los servicios de emergencia han confirmado que finalmente solo hay un pescador que no ha sido encontrado en el hundimiento.