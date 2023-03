Humza Yousaf ha prometido la "luchar sin descanso por la independencia" de Escocia el día de su confirmación por el Parlamento como ministro principal. Sucede a Nicola Sturgeon tras vencer en las primarias del Partido Nacional escocés (SNP), que gobierna en coalición con Los Verdes.

La Cámara ha confirmado a Yousaf como máximo mandatario, algo que se daba por hecho ya que Los Verdes habían anunciado su apoyo al candidato. Un respaldo que estaba en duda de haber salido vencedora alguna de sus rivales en las urnas por el liderato del SNP, Kate Forbes y Ash Regan.

El primero de una minoría étnica y el más joven de la historia de Escocia

El nuevo minisitro principal ha obtenido los votos de los 71 diputados de la coalición, mayoría absoluta. Se convierte en el primer líder de Gobierno escocés de una minoría étnica, inmigrante de segunda generación, de madre keniana y padre paquistaní que llegaron en los 60 al Reino Unido.

Acta firmada por Yousaf como ministro principal de Escocia REUTERS REUTERS

A sus 37 años también será el dirigente más joven de la historia de Escocia, supera a Jack McConnell que alcanzó el poder en 2001 con 41. Ha relatado su experiencia personal ante el Parlamento, como que tras los atentados del 11-S perdió la cuenta de las veces que se cuestionó su lealtad a Escocia por su religión y orígenes.

"Pasar de aquello a dirigir ahora este país espero que mande un mensaje para cualquiera que sienta que no pertenece aquí. No importa tu género, tu origen, tu sexualidad... Escocia es tu hogar, no dejes a nadie decirte que no perteneces", dijo.