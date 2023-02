La ministra principal de Escocia, la nacionalista Nicola Sturgeon, ha anunciado este miércoles su dimisión del cargo, después de ocho años como jefa del gobierno.

"Hoy anuncio mi intención de renunciar como ministra principal y líder de mi partido. Permaneceré en el cargo hasta que se elija a mi sucesor", ha declarado la líder del Partido Nacional Escocés (SNP, en inglés) en una rueda de prensa en su residencia oficial de Edimburgo.

Sturgeon ha alegado cansancio ("soy humana por encima de política", ha dicho) y ha negado que su paso atrás está relacionado con el veto del gobierno británico a su ley para el cambio de género.

Ahora será el SNP quien tenga que elegir un sucesor, que posteriormente tendrá que someterse al Parlamento para ocupar el puesto.

"No es una reacción a las presiones a corto plazo"

La todavía dirigente escocesa ha explicado en rueda de prensa que su decisión "no es una reacción a las presiones de corto plazo", sino la respuesta a la pregunta de si era lo más adecuado para ella, para el partido y para la causa independentista.

"¿Puedo seguir adelante por el país y por la causa de la independencia? He llegado a la difícil conclusión de que no. Soy humana además de política", ha asegurado, y ha afirmado no tener la energía necesaria para mantenerse en el cargo "todo un año, mucho menos para agotar la legislatura".

"Pero para aquellos que se sientan conmocionados o decepcionados, o tal vez incluso un poco enfadados conmigo, por favor... no les quepa duda de que esto es realmente difícil para mí. Mi decisión proviene de un lugar de deber y de amor", ha subrayado.