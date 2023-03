'El mundo. Una historia de familias' cuenta la historia del mundo con las familias como protagonistas y motor de los grandes acontecimientos. TVE entrevista a su autor, el historiador británico Simon Sebag Montefiore, que afirma que la guerra en Ucrania va a ser secundaria ante otro conflicto en el mundo.

PREGUNTA: Ha escrito un libro con las familias como motor de la Historia del mundo cuando ahora todos hablan de geopolítica. ¿Es una provocación?

RESPUESTA: No veo ninguna contradicción entre la familia como unidad básica de la historia humana, de la que me he servido para escribir esta historia mundial, y el retorno de la política mundial. Al contrario. Lo que está ocurriendo es que volvemos a hacer las cosas como antes. Es un retorno a la política del poder, lo que antes se llamaba el juego mundial. Los últimos 70 años no han sido una época normal, esas siete décadas de paz. Ahora estamos volviendo al antiguo desorden normal.

P: En las últimas páginas cita a Leonard Cohen, que escribió "He visto el futuro: es asesinato". ¿Y el pasado, qué es?

Leonard Cohen es, sin duda, uno de los grandes comentaristas geopolíticos de todos los tiempos. Y, por supuesto, la música es una gran parte de la historia del mundo. Y juega un papel importante en mi libro. Pero ahora estamos de vuelta en un período de un juego en el que participan varios jugadores por primera vez desde 1945. En este último periodo, los asuntos mundiales eran como una partida de ajedrez entre dos jugadores pacientes con una visión a largo plazo. Con la caída de la URSS, hubo 15 o 20 años de poder único, con la polaridad única de los Estados Unidos. Ahora hemos vuelto a un juego multijugador impredecible y con más jugadores que nunca.

P: Esa frase de Leonard Cohen es de la canción 'The Future', incluida en la banda sonora de Natural Born Killers, de Oliver Stone, una película que muestra a dos novios ultraviolentos y nihilistas. ¿Cómo son las familias que han construido el mundo, como esa o algo más estructuradas?

R: La historia del mundo no puede estar completa sin mencionar a Oliver Stone, Tarantino, Leonard Cohen, todos ellos figuras culturales clave. Pero mi historia del mundo a través de las familias habla de las grandes dinastías, de algunas de las cuales habrás oído hablar y de otras no. Son figuras mediáticas, gobernantes, doctores, esclavistas. Lo que hago es usarlos como la atadura, como el arnés para enlazar la historia del mundo desde la Edad de Piedra hasta la era de los drones. Por supuesto, hay asesinos natos. De hecho, este libro es un compendio, una crónica de asesinatos, de guerras, de pandemias, de terremotos. De ciudades que caen, de imperios que se derrumban. Pero también es otra historia. También es una historia de familias enamoradas, de ingenio y creatividad humanas, de poesía, de ficción, de cine y música. Trata de cómo la humanidad consiguió dominio del planeta Tierra. Lo hemos hecho en parte mediante la guerra y el asesinato, y en parte mediante el ingenio y la creatividad. Y esa historia se entiende mejor siguiendo a las grandes familias. Y como he dicho, muchos de ellos son españoles. Tenemos la Casa de los Trastámara, a Aníbal, Al Andalus y los Omeyas…

Están también los Habsburgo y la familia Franco. España es una parte muy importante de esta historia y por eso es tan emocionante estar aquí para lanzar esta historia. Está llena de historias y personajes españoles. Hay momentos en los que cabría esperar que un historiador británico escribiera sobre Isabel I, pero yo no lo hago. Cuento la historia a través de Felipe II. Por eso creo que este libro ofrece un panorama más amplio que simplemente ver a los seres humanos como asesinos natos.

P: En su libro aparecen también muchas mujeres, niños e incluso esclavos. ¿Por qué?

R: Lo bueno de esta nueva historia del mundo es que no sólo es la más diversa, sino que también presenta a las mujeres y a los niños mucho más de lo que es tradicional. Cuando yo crecí, las mujeres apenas desempeñaban un papel en la historia del mundo. Ha sido un placer volver a situar a la mujer en el centro. Y, por supuesto, hay muchas grandes mujeres españolas, como la reina Isabel. El libro está lleno de grandes personajes femeninos. A algunas las conocerás: Cleopatra, Agripina, Thatcher, Indira Gandhi. Y habrá muchos nombres que no conozcas. Apenas hemos oído hablar de Roxana, la esposa de Solimán el Grande del Imperio Otomano. O Chabi, la emperatriz mongola que dominó el Imperio Mongol de Gengis Kan durante 20 años.

P: ¿Las mujeres han gobernado mejor?

R: La gente siempre me pregunta si las mujeres gobernaran el mundo ahora, ¿sería más pacífico? ¿Habría menos guerras? Por supuesto, si el mundo estuviera gobernado por esas maravillosas primeras ministras escandinavas, estoy segura de que el mundo sería un lugar mejor. Pero, en realidad, cuando uno mira la historia del mundo y lee mi libro verá que algunas de las mujeres son competentes, brillantes, amantes de la paz, tolerantes, pero muchas otras son tan brutales e incompetentes como los hombres. Así que, al final, creo que los hombres y las mujeres son muy parecidos como gobernantes.

P: ¿La Historia se puede controlar o es un caballo eternamente desbocado?

R: Nunca hemos podido controlar la historia. La historia siempre ha sido un caballo salvaje, o un carro salvaje, como decía Virgilio, que cabalgaba fuera de control. Lo que hemos visto recientemente en San Diego [reunión AUKUS] es un desarrollo fascinante. Esta nueva y poderosa alianza en el Pacífico con Australia, EE.UU., Gran Bretaña, lo que realmente muestra es que Europa sigue siendo muy importante, pero también hay ahora otro teatro que es absolutamente esencial, y es el Pacífico, el Océano Índico Pacífico. Allí hay nuevas potencias que van a dar forma al futuro. China, por supuesto, y esta China es históricamente más poderosa que cualquier otra China de la historia. El presidente Xi esta semana ha dicho que va a ir a ver a Putin y luego va a hablar con Zelenski. Es la primera vez desde Gengis Kan y el Imperio Mongol que una potencia de Asia Oriental se presenta en Europa del Este, en la propia Europa. Así que este es un momento muy, muy emocionante. Ucrania es muy importante. Es la primera gran guerra europea desde 1945, pero va a ser un espectáculo secundario comprado con la rivalidad entre Rusia y su aliado, China, y Estados Unidos. Y eso va a ser en el Pacífico.

P: Hemos visto muchas comparaciones de Putin con Hitler. ¿Ve acertada la comparación?

R: No, no creo que Putin sea como Hitler. No creo que la historia se repita, en primer lugar. Pero en cualquier caso, Putin va en la dirección opuesta es Hitler. Quiero decir, lo que él representa no es sólo a sí mismo. Esta visión imperialista de la historia rusa es compartida por la élite en Rusia hoy en día. Yo era una de las personas que pensaba que la guerra comenzaría, que Putin invadiría. Mucha gente en Gran Bretaña dijo que Putin nunca iba a invadir porque los rusos ricos eran adictos a ir de compras en Chelsea en Londres. Y yo decía: eso no es lo que ellos creen que es importante. Lo importante es el imperio ruso. Y tienen una visión muy anticuada del imperio, alineado con la nueva visión. Putin está intentando seguir la estela de lo que él considera que son los grandes gobernantes de la historia rusa. No es ideológico. Simplemente juzga a las personas por lo bien que promovieron y dirigieron Rusia. Sus favoritos son Pedro el Grande, Catalina la Grande y el príncipe Potemkin, sobre el que he escrito el libro. Y, por supuesto, Stalin, el líder ruso más exitoso del siglo XX. Esas son las personas con las que se compara.

P: ¿Qué piensa de Zelenski?

R: Zelenski ha demostrado ser una de las grandes sorpresas del último año. Es, sin duda, el mayor líder de guerra desde 1945. Y él y su esposa, Zelenska, son excepcionales. Y, sin embargo, irónicamente, Zelenski es un payaso, un actor cómico. Creo que esa fue una de las razones por las que Putin pensó que había una conjunción perfecta de los acontecimientos, que sería capaz de salirse con la suya con su invasión de Ucrania, una América debilitada, una UE debilitada, una alianza de la OTAN distraída, Boris Johnson de primer ministro…y por fin un payaso elegido presidente de un país que él considera un país de broma, Ucrania. Así que sintió que era una oportunidad que no podía perder. Personalmente, creo que si Putin hubiera invadido en 2014, se habría salido con la suya y se habría hecho con toda Ucrania. Pero desperdició esa oportunidad y cuando invadió, se sorprendió al ver que Zelenski demostró ser el mayor líder de guerra desde 1945. Zelenski es el Churchill de hoy. Es Churchill con internet.

P: En su libro aparecen muchos reyes, pero hoy ya no tienen el poder de antaño. ¿Para qué sirve la monarquía en una democracia? ¿Puede hacerlas incompletas?

R: Creo que ninguna democracia es una democracia completa. Si tuviéramos una democracia completa, la gente podría votar en línea y tomar decisiones. Y sería el caos. De hecho, creo que las monarquías constitucionales del norte de Europa, y también la de España con los Borbones y la de los Windsor en Gran Bretaña, son en gran medida parte de la garantía de nuestras democracias liberales. Y creo que perdurarán más de lo que todo el mundo piensa. Creo que son muy importantes. Creo que los reyes personifican la esencia misma de la burocracia, y evitan que los populistas eventualmente elegidos se conviertan en líderes autoritarios. Es verdad que Juan Carlos ha cometido algunas grandes locuras en su época, lo cual es trágico, porque en 1981 desempeñó un papel muy especial en la protección y defensa de la democracia española. Sólo necesitó hacer algo durante una noche en todo su reinado, y lo hizo. Así que, en ese sentido, la historia probablemente será más amable con él de lo que estamos siendo nosotros en este momento.

P: El reinado de Carlos III ha comenzado con problemas en el seno de la familia…

R: Sabes, uno de los precios de las familias que actúan como monarquías constitucionales es que va a haber crisis familiares. Y lo hemos visto en Europa, en España, con Juan Carlos y Felipe, y lo hemos visto en Gran Bretaña recientemente. Son gajes del oficio. Pero creo que es un pequeño precio a pagar por un sistema que establece una especie de estabilidad impersonal y neutral en el corazón de nuestras democracias liberales.

P: ¿Qué piensa de las nuevas dinastías de las Big Tech y los algoritmos?

R: El uso de algoritmos es uno de los cambios más importantes para los asuntos humanos. Y la Inteligencia Artificial y las nuevas tecnologías van a cambiar la forma en que trabajamos, la forma en que las familias trabajan, la forma en que la política funciona. Y por supuesto, una de las cosas que tenemos que resolver ahora es cómo manejar a los déspotas de los datos, como yo los llamo en mi. Tenemos que asegurarnos de que entendemos quién controla los algoritmos, quién controla nuestros datos sobre nuestras propias vidas. Y al mismo tiempo, tenemos que resolver cómo vivir nosotros y nuestros hijos con esta nueva tecnología. Y eso va a ser un reto porque cambia muchas de las formas en que interactuamos entre nosotros y con el mundo. Pero dicho esto, es demasiado pronto para afirmar que los magnates detrás de los datos vayan a formar o no dinastías. Puede que algunos no lo hagan. Otros probablemente sí. Y es demasiado pronto para decirlo. Pero lo importante es que reduzcamos el poder de estos hombres. Porque en esto sí que son todos hombres, y es muy importante que averigüemos cuánto poder tienen y que lo reduzcamos.