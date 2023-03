Guerra Ucrania- Rusia, en directo | Lavrov admite que cualquier incidente con EEUU conlleva "riesgos muy grandes"

El informe del Ministerio de Defensa del Reino Unido señala que desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, los funcionarios y trabajadores públicos rusos han estado sujetos a restricciones de viaje al extranjero cada vez más severas y ve probable que algunos funcionarios hayan tenido que entregar sus pasaportes al Servicio Federal de Seguridad. Estas restricciones son, según señala, más severas con los empleados más cercanos al centro de poder, los funcionarios del Kremlin tienen prohibido todos los viajes internacionales de placer. El informe especula con la posibilidad de que las medidas estén diseñadas para evitar la huida o la deserción de funcionarios cada vez más descontentos.

