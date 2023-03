Era una de las grandes promesas electorales de la izquierda ante las elecciones generales de 2019 y uno de los principales compromisos del Gobierno de coalición, pero finalmente la derogación de la conocida como ‘ley mordaza’ no verá la luz esta legislatura. La reforma impulsada por el PNV y que contaba con el apoyo del PSOE y de Unidas Podemos fue tumbada este martes en la Comisión de Interior en el Congreso por el ‘no’ de ERC y Eh-Bildu, que criticaron que no se eliminaban los aspectos “más lesivos” de la Ley de Seguridad Ciudadana del Gobierno de Mariano Rajoy y que la reforma era “light”.

Los principales escollos hacían referencia a la no prohibición de las pelotas de goma entre el material antidisturbios, las sanciones por desobediencia, resistencia y faltas de respeto a los agentes de la autoridad y las ‘devoluciones en caliente’.

Pero el choque por esos puntos ha echado por tierra los acuerdos alcanzados en una negociación que comenzó con el texto del PNV en 2017 y que ya se frustró en 2019 por la convocatoria de elecciones. Tras lo ocurrido, las formaciones partidarias de la derogación de la 'ley mordaza' se han lanzado reproches cruzados, mientras que en Podemos hay discrepancias sobre a quién culpar (la líder 'morada', Ione Belarra, culpa al PSOE por el "choque" con los socios mientras que en IU y En Comú señalan a la responsabildad de ERC y Bildu).

“Recuperar los derechos de protesta recortados, dar un enfoque progresista a los derechos de reunión, expresión y manifestación e introducir la restauración y la mediación como alternativa a la sanción y al uso de la fuerza” son los tres “hitos” que lamentaba el portavoz de Unidas Podemos Jaume Asens que no hayan salido adelante.

La mera grabación y difusión de imágenes de actuaciones policiales no sería sancionable , una modificación "impuesta" por el Tribunal Constitucional que en noviembre de 2020 no avaló este precepto. Únicamente sería infracción grave cuando esas imágenes afecten a la intimidad o seguridad de los agentes .

Reproches cruzados

Tras el fracaso de la reforma de la ley, los partidos políticos han echado balones fuera y culpado a otros de lo ocurrido.

El PNV, impulsor de la reforma, y el PSOE, aseguran que los culpables tienen “nombre y apellidos” y son quienes votaron este martes en contra en la Comisión de Interior del Congreso: ERC y EH-Bildu. Aitor Esteban (PNV) ha criticado este miércoles en TVE que ha sido un “error” dejar caer la ley y ha lamentado que se esté “jugando al preelectoralismo”.

09.49 min Esteban (PNV) lamenta que no haya salido adelante la reforma de la 'ley mordaza' y lo achaca a que los partidos están en modo "preelectoral"

El portavoz del PSOE, Patxi López, cargó este martes contra las “excusas” y “mentiras” de los partidos independentistas y dejó claro que su partido no iba a “desproteger y desnudar de autoridad” a los agentes policiales, como tampoco pretendía tocar las llamadas ‘devoluciones en caliente’ con esta reforma puesto que considera que corresponde hacerlo en la Ley de Extranjería. Y la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha dado por "cumplido" el compromiso del Ejecutivo al votar a favor de esta reforma de ley, pese a que no haya salido adelante.

Pero en Podemos, en palabras de Ione Belarra, creen que los socialistas son responsables del “choque” entre las formaciones partidarias de derogar la ‘ley mordaza’ al convocar sin que hubiera un acuerdo este martes la Comisión de Interior y no posponerla con el fin de llegar antes a un consenso, con lo que han "dejado caer” la norma. Aún así, las distintas ramas de Unidas Podemos han mostrado diferencias a la hora de repartir culpas, dado que Izquierda Unida y En Comú Podem señalan a la actitud de ERC y Bildu.

Este miércoles, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha asegurado que "el fracaso es de quienes prometieron derogar la ley mordaza y no lo han hecho", en referencia al PSOE, y ha justificado que no le valían los cambios pactados porque sería una reforma “light”: "Es que lo del mal menor ya no cuela. Lo del 'vótame a mí para hacer lo mismo con una sonrisa', pues ya no cuela".