Cinco generaciones de mujeres y una misma pasión, la radio

“Qué bien verte de nuevo y qué ojos tienes”, “Morena, qué baja tienes la matrícula, refiriéndose a mi culo” o “Te gusta el fútbol porque tendrás un novio futbolero” son algunos de los micromachismos que han escuchado las periodistas de Radio Nacional. Unos comentarios que se encuentran ‘normalizados’ o que son considerados como ‘bromas’. Sin embargo, son inadmisibles. La profesión no está exenta de machismo, todavía seguimos preguntándoles sobre la maternidad, dudando de su profesionalidad o relegándolas a un segundo plano en la toma de decisiones, entre otras muchas desigualdades.

Con motivo del 8M, Pepa Fernández, directora de No es un día cualquiera; Samanta Villar, directora de A media mañana; Laura Barrachina, directora de El ojo crítico; Mamen Asencio, directora de Por tres razones, y Antía André, actual redactora de internacional y, durante casi seis años, redactora en el área de deportes, ahondan en las desigualdades de género desde la perspectiva laboral.

El género no debería ser determinante a la hora de empezar a trabajar, no obstante, muchas veces no es así. La primera brecha la encontramos a la hora de buscar empleo , a priori mucho más difícil para la mujer que para el varón. Y cuando llegas a un puesto siempre se cuestiona la preparación de la profesional o su trabajo pasa desapercibido. En palabras de Laura Barrachina, “yo sí he vivido esa sensación de que no me están haciendo ni caso a lo que estoy diciendo por ser joven y mujer. O cosas que tú habías dicho y, de repente, escuchas que las ha dicho un hombre. Entonces, sí que las van a hacer”.

La cara y la cruz de la maternidad

Despido a una mujer embarazada. ¿Es legal? Evidentemente no. En cambio, en los años 90 las cosas eran muy distintas. “Trabajaba en otra emisora del grupo COPE y me quedaban tres semanas para el parto cuando se acabó mi contrato. Me llamó mi jefe y me dijo: estando como estás ahora a punto de parir, pues no te vamos a renovar el contrato. En ese momento me quedé sin trabajo y tardé muchos meses en volver a trabajar”, confiesa Pepa Fernández. Además, reconoce que esta traumática experiencia, a nivel laboral, influyó en que no tuviera más hijos.

En la actualidad sería motivo de demanda al medio de comunicación. Pero los tiempos cambian para bien y en este hilo la experiencia de Laura Barrachina es contraria a la de la directora de No es un día cualquiera. “Cuando me quedé embarazada de mi primera hija me llamó Carlos Guerrero, antiguo director de informativos en Radio Nacional, para comunicarme que cuando volviera en septiembre iba a ser la directora de El ojo crítico”, revela Laura Barrachina.