La presidencia ucraniana considera como una "provocación deliberada" por parte de Moscú la información de las autoridades rusas sobre la infiltración de "saboteadores" ucranianos en la región fronteriza rusa de Briansk. "La historia sobre el grupo de sabotaje ucraniano en Rusia es una clásica provocación deliberada. Rusia quiere asustar a su población para justificar" su invasión de Ucrania, ha dicho en Twitter Mijailo Podolyak, asesor de la presidencia.

“The story about ¿¿sabotage group in RF is a classic deliberate provocation. RF wants to scare its people to justify the attack on another country & the growing poverty after the year of war. The partisan movement in RF is getting stronger & more aggressive. Fear your partisans...“