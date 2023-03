El presidente del PP de Canarias y candidato a la Presidencia de las islas, Manuel Domínguez, ha indicado este miércoles que conoció el pasado verano a través de un periodista al intermediario de la trama de corrupción conocida como 'caso Mediador', Antonio Navarro Tacoronte, que le habló de un caso que "iba a salpicar a todos lados" y de maniobras en contra del propio dirigente 'popular'.

Esta presunta operación en su contra y del propio municipio de Los Realejos, del que en ese momento Domínguez era alcalde, provenían de "alguien" sin determinar del Cabildo insular de Tenerife. Domínguez ha asegurado en declaraciones a los periodistas desde el Parlamento de Canarias, que le dio la "credibilidad justa" que se le puede dar a unas afirmaciones vertidas durante el transcurso de "un café".

"Quedé con un periodista local que vino acompañado por otro señor que resulta ser el señor Navarro el 'mediador', que no recordaba ni cómo se llamaba, y me dijo: cuidado porque hay un señor desde el Cabildo de Tenerife que va a reventar a Los Realejos", ha relatado Domínguez.

"No le di mayor credibilidad, porque al final cuando uno lleva unos años en esto son muchas las personas que te pueden decir: ten cuidado con esto o con esto otro", ha mantenido.

Las declaraciones de Domínguez a los periodistas se han producido tras finalizar el Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria en el Parlamento de Canarias y después de que Navarro Tacoronte, en una entrevista en Xanadú Radio, haya amenazado al dirigente 'popular' con "sacar a pasear al Ayuntamiento de Los Realejos" y las gestiones que asegura haber hecho para ese consistorio.

También ha afirmado que se había reunido en varias ocasiones con Domínguez en el exterior del Parlamento para contarle detalles de lo que estaba ocurriendo en el Cabildo insular.

Domínguez ve todo como una "muestra de nerviosismo"

"Que este señor diga cosas tan nimias como que no se podía cambiar el césped del campo de fútbol o cuestiones relacionadas con la Bluetrail me ha preocupado porque esos datos no los debería tener él, sino un consejero o director insular, pero no alguien de la calle", ha esgrimido Domínguez.

Sin embargo, ha insistido en que percibe todo esto como una "muestra de nerviosismo" y gente que está "intentando desviar la atención y que se encienda el ventilador".

"Exijo lo mismo: que se aclare todo con luz y taquígrafos", ha apostillado Domínguez, quien, preguntado por si esa amenaza de Navarro Tacoronte merma la credibilidad del mediador respecto al resto del caso, ha dicho que no. "Teniendo en cuenta que suele detallar cosas muy concretas, se presta a que te lo creas", ha expresado sobre el resto de la trama.

El PP ya ha anunciado que se personará como acusación en el caso y ha anunciado que registrará la petición de creación de una comisión de investigación en el Congreso.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que al PSOE no le “consta” que haya más diputados implicados en el ‘caso Mediador’ y ha advertido: "Al corrupto, expulsión". Además, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha avanzado que el PSOE se personará como acusación popular.