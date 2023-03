El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este martes, durante el Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, que el PSOE se personará como acusación popular en el llamado 'caso Mediador', como ya han anunciado también el PP y Vox. Ha explicado que los servicios jurídicos del Ejecutivo han evaluado un informe respecto a este caso que concluye que, al no producirse hasta este momento daños a las arcas públicas, el Gobierno de Canarias no puede personarse como acusación particular.

Durante su discurso, el presidente canario ha afirmado que los acontecimientos recientes que se han conocido sobre esta presunta trama de corrupción "nos repugnan y nos avergüenzan" y ha incidido en que usar supuestamente el cargo público para extorsionar y estafar, junto con comportamientos personales indignos, tienen que ser condenados "enérgicamente". "Que se sepa todo; que se investigue lo que se tenga que investigar, que caiga quien tenga que caer", ha remarcado.

A nivel nacional, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que no tiene "constancia" de otros diputados de su Grupo implicados en la trama, aparte del investigado Juan Bernardo Fuentes, aunque ha avisado que, de haberlos, se les expulsará inmediatamente del partido, como ocurrió con el ya exdiputado.

Torres ha reconocido que acontecimientos parecidos, incluso más graves, han ocurrido en democracia y antes dentro y fuera de Canarias y advirtió que, lamentablemente, nadie puede afirmar que esto no vuelva a ocurrir ("aquí o en cualquier lugar")- en el futuro.