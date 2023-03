El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha afirmado que el caso Mediador es "gravísimo" porque implica conductas "ilegales e inmorales", al tiempo que ha criticado la "hipocresía" del PP y ha asegurado que no apoyarán ninguna iniciativa que planteen los 'populares'.

En una rueda de prensa en el Congreso, Echenique ha advertido que los casos de corrupción, como el de Mediador, aleja al electorado progresista y afecta a la "credibilidad de los ciudadanos en las instituciones".

01.27 min Corrupción, sobornos y extorsiones: investigan a un exdiputado del PSOE por su presunta implicación en el caso 'Mediador'

No obstante, ha asegurado que no le van a "seguir el juego" al PP y no apoyarán ninguna iniciativa parlamentaria al respecto que proceda del "partido más corrupto del continente", que tiene en su historial el caso Gürtel y ahora despliega "hipocresía".

Según Echenique, esta trama revela que "quedan muchas transformaciones por hacer" en el país. Y en este sentido, ha recordado que Podemos irrumpió en la política para que se dejara de "normalizar la corrupción por parte del bipartidismo".