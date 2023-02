El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA) ha calificado como "apocalíptica" la situación en Turquía y Siria por la devastación causada por los terremotos que sacudieron la frontera común a principios de febrero.

"Sólo hay una forma de describir lo que he visto hoy: apocalíptico. Barrios enteros arrasados, casas destruidas, escuelas y comercios cerrados, vidas destrozadas. La magnitud de la devastación es realmente incomprensible", ha declarado el director ejecutivo del PMA, David Beasley, tras visitar la región, según un comunicado de Naciones Unidas.

El director del programa de la ONU ha asegurado sentirse conmocionado por la "incomprensible devastación" causada por los seísmos, que han dejado 18 millones de damnificados y que han provocado la muerte de más de 50.000 personas en ambos países.

Beasley ha visitado la ciudad de Antioquía, que ha sufrido importantes pérdidas de vidas humanas y una destrucción masiva.

“You can see this on TV all you want, but until you're here on the ground, it's impossible to imagine the scale of devastation the earthquake has caused in #Turkiye. Antakya was a city of 1.5M people – now it's a ghost town.



There's only one way to describe this: Apocalyptic. pic.twitter.com/DNiY342U3c“