La reunión celebrada este viernes entre los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y el Ministerio que dirige Pilar Llop ha concluido este viernes sin acuerdo y con las posturas aún "alejadas", según los letrados, que destacan sin embargo que Justicia "sí que se ha puesto a negociar" esta vez. Ambas partes se han emplazado a una nueva reunión el próximo lunes para tratar de poner fin a una huelga indefinida que comenzó hace justo un mes.

Esta vez, la reunión ha comenzado a las 10.00 de la mañana y ha terminado pasadas las 12. Nada que ver con la del jueves de la semana pasada, que duró más de 15 horas sin que, según los letrados, el Ministerio accediera a negociar. A su salida de la reunión de este viernes, la segunda desde que comenzaron los paros el 23 de enero, Luis Toribio, del Comité de Huelga, ha valorado positivamente el encuentro, pero ha precisado: "Las posturas siguen alejadas".

Los LAJ piden una cláusula de enganche para cobrar no menos del 85% que los jueces dada la asunción de nuevas funciones que adquirieron desde 2009 y que antes correspondían a los magistrados, que su sueldo no sea menor en las poblaciones pequeñas, y tener una negociación colectiva propia. Aseguran que estas cuestiones ya las había aceptado el Ministerio en abril y exigen que cumpla. Pero Justicia ha asegurado en reiteradas ocasiones el último mes que las reclamaciones económicas de los letrados no están "justificadas" puesto que sus retribuciones van a crecer de media un 14,76 % en tres años.