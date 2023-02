Los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) no son un cuerpo dado a las protestas colectivas. “Nadie quiere hacer huelga”, reconocen, pero llevan más de tres semanas de “lucha titánica” contra el Ministerio que dirige Pilar Llop para exigir una adecuación salarial respecto a las funciones que han adquirido desde 2009 y que antes correspondían en exclusiva a los jueces. Mientras, los efectos de la huelga indefinida que comenzó el 24 de enero están causando estragos en la Administración: calculan que se han suspendido ya 146.000 vistas y juicios y que llevará meses recuperar la actividad normal. Justicia se reúne con los letrados este jueves y la ministra espera tener un "diálogo honesto" con ellos, aunque el Ministerio cree que ya ha cumplido con la adecuación salarial y sus peticiones no están "justificadas". Los letrados advierten de que no pararán hasta que no se cumpla con sus reivindicaciones.

Cuando un ciudadano acude a la justicia por un despido o una reclamación de cantidades, por ejemplo, el letrado está presente durante casi todo el proceso, sobre todo desde que asumieron buena parte de las funciones de los jueces en 2009 y en sucesivas reformas (especialmente la de 2015). Ellos admiten las demandas a trámite tras comprobar que cumplen con los requisitos, asumen el señalamiento para poner fecha a los juicios, han asumido el impulso procesal de los asuntos y la ejecución forzosa de las resoluciones cuando la parte demandada no quiere cumplir con las medidas del juez. El juez, más allá de sus funciones propias, solo interviene en estos procesos cuando lo requiere el letrado ante algún tipo de posible defecto y es el único que tiene competencia para inadmitir una demanda.

Los paros están posponiendo todos estos procesos. En las más de dos semanas que lleva la huelga indefinida, los LAJ han registrado máximos de 85% de personas que han secundado la huelga y mínimos de 73%; por contra, el Ministerio ha notificado entre un 33,92% y un 18,9% de seguimiento. La diferencia de cifras varía en parte porque los letrados contabilizan en los paros a quienes están de baja o de permiso. Con todo, dicen que se ha paralizado en torno a un 65% de la actividad procesal.

"Cuando vuelva, me encontraré 300 demandas acumuladas pendientes" “Se están suspendiendo unas 10.000 vistas en todas las jurisdicciones cada día. Van desde despidos, reclamaciones de cantidad, pensiones de invalidez o discapacidad, bodas… afecta a todo. Y eso sin contar las demandas que no se están incoando, que no entran y que son muchísimas”, señala a RTVE.es Rafael Lozano, uno de los miembros del Comité de Huelga. “Cuando vuelva a mi juzgado, probablemente me encontraré unas 200 o 300 demandas acumuladas pendientes, algo que va a pasar en todas las jurisdicciones salvo en la penal, donde la huelga afecta un poco menos” porque interviene con los derechos fundamentales de la persona, añade. Menos sentencias, más esperas y acumulación de casos en el Supremo: así afecta el bloqueo en el CGPJ al ciudadano ROCÍO GIL GRANDE La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) indicaba este miércoles que son ya 146.000 las vistas y juicios suspendidos, 19.000 sólo en la Comunidad de Madrid o 6.000 en Galicia, por ejemplo. La huelga ha obligado también a suspender este miércoles el juicio en Las Palmas contra cuatro acusados de violación grupal a una joven en mayo de 2015. La semana pasada, tuvo que ser igualmente suspendida la declaración de tres imputados en el caso 'Acuamed' que lleva el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Juan José Yáñez, miembro también del Comité de Huelga y de UPSJ, explica a RTVE.es: “Aún vamos a tardar en valorar el alcance tan grande que tiene esta huelga porque el colapso se va a multiplicar. Ahora mismo, en las bandejas de entrada de los juzgados hay una cantidad gigantesca de escritos y demandas”, cuando las agendas de los juzgados antes de la huelga ya estaban “muy llenas” y se estaban “señalando (juicios) para 2024 o 2025”.

Exigen cobrar el 85% que un juez: “Tenemos la misma responsabilidad” El motivo de la huelga son los supuestos “incumplimientos” del Ministerio de Justicia con los letrados respecto a los compromisos que habrían adquirido en la primavera del año pasado relativos a una adecuación salarial para cobrar en proporción a lo que cobran los jueces (piden un 85%) y a suprimir dos de los cinco grupos de destino poblacional que condicionan uno de los complementos que reciben los letrados. Los letrados reivindican también la negociación colectiva. Sin embargo, no hay un documento escrito y firmado que recoja ningún acuerdo de aquellas negociaciones y desde el Departamento de Pilar Llop aseguran que la adecuación salarial que piden los letrados y que también recogían los Presupuestos Generales del Estado de 2021 ya está zanjada. Los letrados cobran un salario base, según se recoge en los Presupuestos Generales de 2023, de entre 18.437,52 euros brutos al año (1.536,46 euros al mes), hasta los 20.878,44 euros (1.739,87 mensuales) en función de la categoría. Estas cifras no contemplan los complementos retributivos que los letrados suelen cobrar. La diferencia con lo que cobra un juez no es mucha, ya que los jueces y magistrados cobran respectivamente entre 20.878,44 y 23.861,7 euros. Sin embargo, el Comité de Huelga señala que la gran diferencia de salarios está en los complementos retributivos, que no son “proporcionados ni correctos”: “Un letrado que está empezando cobra en torno a 1.800 euros en su primer destino. Un juez en las mismas condiciones puede cobrar casi el doble”. “Yo no quiero cobrar como un juez”, explica Nuria, letrada de un juzgado de instrucción de Móstoles (Madrid), pero se queja de que, teniendo en cuenta los complementos retributivos, cobra tan solo “diez euros más” al mes que el cuerpo de la Administración de Justicia inmediatamente inferior en categoría, el de Gestión Procesal”. “Y eso que tienen la mitad de responsabilidad que tengo yo, que tengo que pagar el seguro de responsabilidad civil y penal en su horquilla más alta como lo hace un juez”, expone.