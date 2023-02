La reunión entre los representantes del Ministerio de Justicia y los letrados en huelga indefinida desde el pasado 24 de enero, para exigir que se ejecuten los acuerdos de adecuación salarial acordes a las nuevas funciones adquiridas, ha terminado sin acuerdo superadas tras 15 horas de encuentro, según ha anunciado el Ministerio en un comunicado. Las asociaciones convocantes de la huelga acusan al Ministerio de no hacerles una "oferta concreta", mientras Justicia ve "falta de voluntad" para llegar a un acuerdo.

"En toda la noche su reivindicación ha sido económica, me pregunto donde queda el servicio público de justicia de estos funcionarios", ha lamentado el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, en una declaración ante los medios tras el encuentro. De "insólita y contraria a la buena fe negociadora", ha calificado Rodríguez la actitud del comité de huelga en la que ve la "cerrazón" del colectivo a "iniciar una verdadera negociación, después de casi cuatro semanas de huelga en las que los principales perjudicados están siendo los ciudadanos".

Según denuncian los convocantes de la huelga, Justicia no ha realizado "oferta concreta" a los miembros del comité, más allá de "estudiar" los grupos de población que se utilizan para definir el complemento general del puesto y se ha limitado a solicitar "reiteradamente la desconvocatoria inmediata sin compromiso concreto alguno".

Poco antes de que terminara la reunión, las tres asociaciones convocantes - Unión Progresista de Secretarios de Justicia (UPSJ), Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados - aseguraban que los miembros del comité "están en una mesa frente a los representantes del Ministerio sin intercambiar palabra".

La huelga ya ha provocado la cancelación de más de 100.000 vistas y juicios.

"Pero lo más desconcertante es que desde las doce de la noche se encuentran sentados en la mesa de negociación frente a frente sin entablar diálogo alguno", subrayan las asociaciones, que acusan al Ministerio de actuar con "absoluta irresponsabilidad".

El Ministerio les había advertido que a las 9:00 de la mañana tenían otra reunión, por lo que debían abandonar el edificio a esa hora, mientras los convocantes de la huelga han aseurado que no se irán. Las asociaciones de letrados, que han convocado una rueda de prensa en las puertas del Ministerio esa misma hora, aseguran que "conforme al compromiso que han adquirido, no abandonarán la mesa de negociación hasta no alcanzar un acuerdo que resuelva el mayor conflicto que ha vivido la justicia española en este siglo".

Sueldo equivalente al 85% del salario de un juez Según Justicia, la nueva propuesta presentada por los letrados insiste en mantener la cláusula de enganche, que supondría referenciar la cuantía de sus retribuciones a las de los jueces y magistrados, lo que, según el Ministerio, significaría que cada letrado "cobre el 85% de lo que perciben los jueces de sus respectivos órganos judiciales". De este modo, según Justicia, "el conjunto de la masa salarial de los letrados de la Administración de Justicia estaría también referenciada a la masa salarial de la carrera judicial", lo que en la práctica, según señala, supondría una "doble subida salarial". El Ministerio de Justicia, según el comunicado, ha propuesto al comité de huelga "estudiar una mejora de salario, basada en los grupos de población en los destinos de los letrados que beneficiaría especialmente a los LAjs con salarios más bajos", pero los negociadores lo han rechazado. Este es uno de los puntos principales de la negociación, la denominada cláusula de reenganche. Los letrados plantean pasar a cobrar un sueldo equivalente al 85% del salario de un juez, cuando ahora mismo ganan en torno a un 65% o 70%. La ministra de Justicia preguntó este miércoles al PP, en el marco de una interpelación urgente instada por este grupo en el Congreso, si estaban a favor de que los LAJ cobrasen el 85% de lo que cobra un juez. "¿Están de acuerdo o no? Sean sinceros con los jueces y magistrados y con ustedes mismos", dijo. Llop, en la misma intervención, aseguró que su Ministerio estaba "en condiciones" de tener un "diálogo honesto" con los LAJ y destacó las mejoras laborales que ya han aplicado desde su departamento a este cuerpo de funcionarios.