Los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) dicen estar en huelga desde hace casi un mes porque han sido “engañados” respecto a una adecuación salarial correspondiente a las nuevas funciones que adquirieron a partir de 2009. Aseguran estar dispuestos a negociar todo el fin de semana si hace falta con el Ministerio de Justicia, que les insta en cambio a poner fin a una huelga de “privilegiados”.

"Estamos de huelga porque nos han engañado, por lo menos tres veces. La primera vez en 2009, cuando se nos dijo que íbamos a asumir muchas funciones y que se nos pagaría esa responsabilidad. Las funciones llegaron y se ampliaron y llegaron otras. Lo que no llegaba era el momento de la adecuación. Seguíamos igual. Nadie tenía la intención de adecuarnos", ha criticado el portavoz del Comité de Huelga Juan José Yáñez en una rueda de prensa.

Los letrados acudirán a la reunión convocada el viernes por Justicia, la segunda en lo que va de huelga indefinida que empezó el 24 de enero, con "intención de solucionar" y "dispuestos" a estar todo el fin de semana si es necesario para llegar a un acuerdo que ponga fin a los paros.

"Estamos dispuestos a negociar toda la tarde, toda la noche. Lo hemos demostrado. Todo el fin de semana si es necesario", ha incidido Yáñez para después añadir que no son "radicales" y que están "dispuestos a buscar alternativas". Está previsto que la reunión empiece a las 10.30 horas y culmine a las 12.00 horas, aunque los letrados han insistido en que pueden estar más horas, como se demostró en la reunión del pasado jueves, que duró más de 15 horas y terminó por la mañana sin acuerdo y con reproches mutuos por inmovilismo..

El mes de huelga indefinida, según los cálculos de las asociaciones convocantes, ha supuesto la suspensión de 210.000 vistas y juicios y el bloqueo de 4.000 millones de euros.

En la primera rueda prensa que convoca el comité de huelga, los letrados han añadido: "Somos un cuerpo discreto no nos gusta estar en el foco. Nos gusta estar en nuestro despachos. No nos gusta dar rueda de prensa. Pero tenemos dignidad y eso es lo que han tocado".

Si los letrados piden una cláusula de enganche a la ley de retribuciones de jueces y fiscales para no cobrar nunca menos del 85% que ellos, que su sueldo no sea menor en las poblaciones pequeñas, y tener una negociación colectiva propia, pero el Ministerio asegura que solo queda por cumplir una de las reivindicaciones de los letrados, la del complemento de productividad. Con todo, Justicia no considera adecuadas sus peticiones salariales cuando sus retribuciones van a crecer de media un 14,76 % en tres años.