Desde que se creó en 1993, la unidad de policía nacional adscrita a la Comunidad de Andalucía de Almería trabaja, entre otras competencias, en la protección del patrimonio histórico de Andalucía. A lo largo de los años, se han obtenido diversas fuentes de información que han puesto en conocimiento movimientos importantes de restos arqueológicos entre particulares. Hay personas que durante años han acaparado este tipo de piezas y, hoy en día, desgraciadamente existen los expoliadores.

@@NOTICIA[2415313,IMAGEN.FIRMA]

En el caso de una herencia o de un regalo, se debe obtener también un documento que refleje la legalidad de le propiedad para avalar el legado de posesión. Sin embargo, en este caso, al no poder acreditar la procedencia legal por la falta de título de propiedad, se le informa que los bienes son de titularidad públicas y que van a ser incautados. “De manera voluntaria, hace entrega de los bienes, no haciendo necesario requerir la autoridad judicial”, cuenta Mora.

Hay que recordar que se sanciona el uso no autorizado de herramientas , como detectores de metales, que permitan localizar restos en Zonas Arqueológicas o en lugares en los que haya constancia de restos arqueológicos.

La Ley de Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía del año 2007 dio un año para que aquellas personas que tuvieran bienes de interés arqueológico lo declararan. En el caso de que no se hayan declarado, su posesión es ilícita porque es patrimonio de todos al ser bienes públicos y están a cargo de la administración de todos los ciudadanos.

Capel estuvo presente en el primer asesoramiento a la policía autonómica para el traslado al museo. Nos informa: “Les hemos proporcionado material para su traslado para que, cuando lo traigan aquí, no sufran desperfectos al traerlo ”.

El análisis en el museo de Almería

“El hecho de que se conozcan las cosas hace que se quieran conservar.“

Una vez los efectos incautados han sido catalogados, se ponen a disposición del museo de Almería, que recibe a lo largo del año muchas intervenciones, pero nunca tan numerosas. El incremento de las piezas implica un aumento en los fondos y más enriquecimiento de la cultura. “La difusión también influye en la conservación porque el hecho de que se conozcan las cosas hace que se quieran conservar”, cuenta María del Mar Capel, jefa del departamento de conservación e investigación del museo Almería.

02.12 min Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Empecemos el día con... - Escuchar ahora

A pesar de ser ciento cincuenta piezas, no se ha creado un proyecto específico, así que el personal para el análisis es el mismo que el que trabaja normalmente en el museo de Almería. “Hay muchísimo trabajo y no hay mucho personal. Entonces, hay mucho por hacer”, explica Capel. “El problema es que no podemos dedicar todo el tiempo a ese material concreto”.