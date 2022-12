En Fuente Obejuna, el gentilicio de sus ciudadanos es melarienses. Desde siempre, sus habitantes han oído la posibilidad de que hacía referencia a Mellaria, una antigua ciudad romana. De hecho, hay noticias en el Renacimiento y en la arqueología del siglo XX sobre la ubicación de la ciudad.

Mellaria estaba situada en una vía muy importante de entre dos capitales de provincia: la de la Bética y la de la Lusitania. Sin embargo, no se había hecho ninguna prospección. La Universidad de Córdoba firmó un convenio para el fomento de la investigación del sitio arqueológico “Ciudad Romana de Mellaria”. Además, se complementó con otro acuerdo para desarrollar el estudio del trazado de la vía romana Corduba-Mellaria.

En 2019, fotografías aéreas, estudios y prospecciones garantizaron la existencia de la ciudad romana. Fue entonces cuando se adquirieron dichos terrenos. “Fue una inversión importante para el ayuntamiento”, reconoce la alcaldesa de Fuente Obejuna. “El Ayuntamiento de Fuente Obejuna es un municipio pequeñito y era un esfuerzo económico de todos los melarienses, pero que estábamos convencidos que podía ser esta puesta en valor un recurso económico y turístico no solamente en Fuente Obejuna, sino en toda la Comarca del Guadiato”.

El objetivo de la primera excavación ha sido para asegurarse de que existía un yacimiento de importancia. “A mí no me tenían que convencer, pero, evidentemente, hay un gasto público que hay que justificar y el elemento más distintivo de una ciudad son las calles, por lo que elegimos un cruce ”, cuenta Antonio Monterroso.

Esta decisión no fue casualidad , puesto que en los cruces de las calles romanas solían colocarse altares donde los vecinos se reunían. Otro ejemplo que podemos encontrar en un cruce es la figura arquitectónica de un cipo , que marcan a veces las millas o las divisiones entre regiones o distintos barrios de la ciudad. En otros casos menos frecuentes, hay fuentes, como en el caso de Mellaria.

“Ahora mismo la fuente todavía tiene cierta pátina , que no le hemos quitado por protegerla, pero el día que se pule saldrá un violeta brillante”, cuenta el director científico.

Por la procedencia de las lajas, el gasto de financiación de la fuente se eleva. Tenían la posibilidad de recolectar piedras de la zona, pero no hubiera resultado una fuente tan monumental.

El valor de un ciclo de agua completo

Los romanos no podían tener agua estancada, ya que no tenían posibilidad de potabilización. Con lo cual, el ciclo del agua desde el manantial hasta el depósito que debe albergarla debe ser siempre un flujo continuo para que no haya problemas de salubridad.

“Hoy en día podemos garantizar que aquellas lajas son de fuentes, como esta que tenemos aquí.“

“Mellaria tiene acueducto es sabido y estudiado desde hace tiempo. Viene de la fuente de la Quicla”, explica el director científico. “Sabíamos que tenía que haber fuentes porque en la ermita de San Bartolomé y en la de Nuestra Señora de Gracia hay laja, que los investigadores Ángel Ventura y Carlos Vera habían interpretado como pertenecientes a un lacus, es decir, a la pila de fuente. Sin embargo, no se habían encontrado el lugar donde estaban y el material puede viajar a lo largo de los siglos mucho. Hoy en día podemos garantizar que aquellas lajas son de fuentes, como esta que tenemos aquí”.

El ciclo de agua de la ciudad se conecta con tuberías de plomo. En la fuente encontrada se pueden encontrar marcados los lugares donde estas estaban localizadas: “Hemos recuperado las dos piezas por las que, mediante sendos codos, iría la tubería de plomo y, en el centro de la baja frontal, se conserva el rebosadero, que haría que siempre hubiera un charquito en el entorno de la fuente”, explica Antonio Monterroso.

“No son tantos los casos en los que se conservan acueductos y en los que se conservan el final del acueducto.“

Como hemos comentado, son pocas las ciudades romanas con ciclos de agua, por lo que el director científico lo pone en valor: “Tiene una distinción mayor porque no son tantos los casos en los que se conservan acueductos y en los que se conservan el final del acueducto, que es lo bonito de esta fuente. Fuentes hay, en muchas ciudades, pero la mayoría incompletas”. De hecho, se ha podido recuperar una fuente entera tanto en Valencia como en Huelva, pero no está en tan buen estado como en la que ha aparecido en la excavación de Fuente Obejuna.