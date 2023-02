Nuevo enfrentamiento en el Congreso entre el PP y el presidente del Gobierno por la ley ‘solo sí es sí’. La portavoz ‘popular’, Cuca Gamarra, ha pedido a Pedro Sánchez que se “baje del tren de la soberbia” y acepte “la mano” del Partido Popular para ayudar a las mujeres, pero el jefe del Ejecutivo le ha respondido que el PP no ayuda “en nada”. Sánchez ha aludido a las palabras de Alberto Núñez Feijóo y ha dicho que, para el PP, "la gente de bien" es "poquita" y "poderosa". Por su parte, Gamarra ha sido muy crítica con que el jefe del Ejecutivo no se haya "atrevido a tocar" a ningún ministro de Podemos, como la de Igualdad, Irene Montero: “Y mire que se lo están currando”.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, la portavoz del PP ha preguntado precisamente a Sánchez por qué con el error de los trenes para Cantabria y Asturias ha habido dimisiones y no por la rebaja de condenas a agresores sexuales. “¿A qué esperan para cesar a Irene Montero? ¿Por los trenes sí pero por los delincuentes sexuales no?, ha preguntado. Y ha interrogado a Sánchez si cree que su Gobierno, a estas alturas, “está sumando algo”.

En su respuesta, Sánchez ha vuelto a aludir, como hiciera el martes en el Senado ante Alberto Núñez Feijóo, a la crisis del PP de hace un año y la salida forzada de Pablo Casado. “Hay gente que le dice injustamente que usted cambia de chaqueta pero creo que no es así, creo que lo que cambia es el jefe del PP pero usted continúa haciendo lo mismo, que es venerar al jefe del PP”.

“Le responderé igual que usted a Casado antes de su caída, con claridad, certeza y verdad”, ha proseguido Sánchez, aludiendo a un supuesto mensaje que Gamarra envió a Casado horas antes de que la mayoría de dirigentes ‘populares’ le dieran la espalda. “Este gobierno suma, pero con quien nunca sumaremos es con quien ponen en solfa los derechos de las mujeres”.

Sánchez ha destacado que, en un “contexto tan difícil” para el Gobierno como ha sido la guerra, la pandemia, el volcán de La Palma o Filomena, el Ejecutivo “ha sumado” con trabajadores, con los sanitarios, con las mujeres, el colectivo LGTBI o con los pensionistas mediante una subida del salario mínimo, una reforma laboral, inversiones sanitarias, leyes feministas o una revalorización de las pensiones, a las que el PP, ha recordado, votó en contra.

A continuación, el presidente ha dicho que le “gustaría sumar” con el PP, pero para eso los ‘populares’ “necesitan volver al redil de cumplir con la Constitución”. “Dejen de considerar al Poder Judicial como un coto privado”, ha proseguido.

Gamarra ha seguido reprochando que no haya cesado nadie por la rebaja de agresiones sexuales: “Si hay que estar en su Gobierno, es mucho mejor estar como comunista que como socialista, porque no se ha atrevido a tocar a ninguno de Podemos , y mire que se lo están currando”.

“Si su Gobierno no suma, bájese del tren de la soberbia y acepte la mano del PP” , ha proseguido, porque a su juicio es “tan inexplicable” la actitud del jefe del Ejecutivo que “parece tener un interés personal” en retrasar la reforma de la ley ‘solo sí es sí’ , que se verá en Pleno el 7 de marzo: “A ver si es usted y no Podemos quien quiere conseguir un titular el 8M”.

En su respuesta, Gamarra ha aseverado que “el mayor cambio de chaqueta” lo ha tenido Sánchez , que ha “engañado” a millones de votantes a los que “prometió que no gobernaría con Podemos ni pactaría con Bildu”.

Sánchez carga contra “la gente de bien” del PP

Gamarra también ha reprochado a Sánchez la situación de “pobreza y desigualdad” en España por la inflación. Con todo, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que “en este contexto tan difícil”, el Gobierno está “afrontando las dificultades”: “Pero ustedes no echan una mano en nada”.

Ha asegurado que España es la “principal economía de Europa que creció más durante el año pasado” y está creciendo en 2023, y ha celebrado la tasa de empleo que “no teníamos 15 años atrás” o la “baja inflación”.

Por último, se ha referido a lo que le dijo Feijóo el martes en la sesión de control en el Senado, cuando, después de cargar por la 'ley trans', pidió a Sánchez que dejara “en paz a la gente de bien”. En este sentido, Sánchez ha dicho que cuando el PP vota ‘no’ al ingreso mínimo vital o contra la revalorización de las pensiones piensa que sus beneficiarios “no son gente de bien”. Pero cuando vota contra el impuesto a las grandes entidades financieras y energéticas “será porque sí considera que esa gente es gente de bien”: “Señoría, qué poca gente de bien hay en su país y qué poderosa es”.

Gamarra no ha podido responder a Sánchez sobre la "gente de bien", pero previamente en los pasillos del Congreso ha dicho que son, "entre otros, los millones de españoles a los que ha decepcionado Pedro Sánchez", incluidos los que apoyan la ley trans porque "hay gente de bien para todo".

Al igual que Sánchez, otros ministros han aludido a la “gente de bien” para Feijóo. La de Justicia, Pilar Llop, ha criticado al PP por mantener ante el Tribunal Constitucional su recurso a la ley del aborto durante 13 años y le ha preguntado si es que "las mujeres que tienen que tomar esta decisión tan dura en sus vidas no son gente de bien". Ha respondido así a Macarena Montesinos (PP), que le ha urgido a modificar la ley 'solo sí es sí' y a apoyar a las víctimas: "Pero su soberbia su sectarismo y ese falso feminismo se lo impiden".

También el ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha preguntado a Feijóo si las mujeres que ejercen el derecho a abortar son o no “gente de bien”, porque ha dicho no saber quién lo es para Feijóo: “Igual Luis Bárcenas o Rodrigo Rato”. “A mí, me parece que quien sube las pensiones o el salario mínimo es gente de bien”, ha apostillado.

“Vox: "Si vuelve a delinquier algún excarcelado, alguien tendrá que ser inmediatamente cesado"“

Bolaños respondía en realidad a una pregunta de Ignacio Gil Lázaro (Vox), quien ha exigido dimisiones por los “perversos efectos” de la ley y un Gobierno "incapaz" de ponerse de acuerdo y ha criticado que Montero no solo no haya dimitido sino que “se ha permitido amenazar e insultar a los jueces”. Y ha avisado .“Si vuelve a delinquir alguno de esos excarcelados, alguien tendrá que ser inmediatamente cesado o dimitir. España no va a consentir que el Gobierno siga escurriendo el bulto”. En su respuesta, Bolaños ha criticado que Vox ha “votado sistemáticamente, siempre, contra los derechos de las mujeres”.