El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este miércoles que el procedimiento de suspensión de fondos europeos, publicado el martes por el Ejecutivo comunitario "no habla de España ni del sistema de pensiones español", sino que se trata de una norma de carácter "general".

El ministro ha denunciado que lo que se ha hecho en la prensa "es una interpretación" a partir del procedimiento que hizo público Bruselas para congelar los pagos en caso de incumplir los hitos y objetivos comprometidos por los distintos países.

"Es una interpretación que no soy capaz de valorar, porque la brecha entre lo que dice la norma y lo que dicen algunos titulares es bastante grande", ha subrayado Escrivá en rueda de prensa para presentar el balance sobre la acogida de refugiados ucranianos un año después del inicio de la guerra.

En todo caso, el ministro ha defendido que España tendrá esa reforma, no tanto porque sea un hito recogido en el Plan de Recuperación, sino porque es un compromiso con el Pacto de Toledo y con los agentes sociales. " Queremos hacerla por razones fundamentalmente nacionales, no porque haya alguien en Europa nos lo esté pidiendo" , ha enfatizado.

La ampliación del periodo de cálculo de la pensión, principal escollo

Las conversaciones formales entre la Seguridad Social y los agentes sociales se encuentran estancadas por las discrepancias con la principal propuesta del Ministerio, la ampliación progresiva del periodo de cómputo de la pensión a 30 años, pero descartando los dos peores años cotizados, lo que significaría que la pensión se calcularía con los mejores 28 de cotización dentro de un periodo total de 30 años.

Preguntado por unas declaraciones a 'El Confidencial' del secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, en las que asegura que la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones "está descartada", Escrivá ha señalado que no es así y que la reforma contendrá "algún elemento" relacionado con esta medida.

En este sentido, ha explicado que el Plan de Recuperación y el Pacto de Toledo no hablan estrictamente de la ampliación del periodo de cómputo, sino de dar opciones a las personas cuyas carreras no son lineales y cuyos últimos años profesionales no son los mejores, todo con el objetivo de que no se vean penalizados en su pensión.

"En ningún caso esto va de recortar gasto en pensiones, ni lo dice el hito, ni lo dice el Pacto de Toledo ni aparecerá en la norma. Esa interpretación interesada es falsa", ha dicho Escrivá, que cree que Álvarez, con sus declaraciones sobre el descarte de la ampliación del periodo de cálculo, "no ha interpretado bien" lo que se va a hacer en la norma.