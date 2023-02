El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este sábado que la 'ley trans' -aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados- es "otra chapuza legal" que sigue el camino de la ley del 'solo sí es sí' y ha acusado al Gobierno de "dividir el feminismo" y "faltar el respeto a las mujeres".

Así lo ha señalado Feijóo en la clausura el acto de presentación de la candidata del PP al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, donde ha lamentado que se haya dado luz verde a la 'ley trans' "en contra de los médicos, de los juristas, del colectivo feminista y de los padres y madres de los niños y niñas trans".

"Han seguido el mismo camino de la ley del 'solo sí es sí', que es imponer la ideología minoritaria al sentido común y a los derechos de los ciudadanos", ha advertido, para criticar que después de "rebajar las penas a violadores, ahora se permite cambiar de sexo libremente a un menor de 16 años, con acudir al Registro Civil".

Feijóo ha dicho que un Gobierno del PP haría una ley para el colectivo trans, pero no esta que, ha dicho, "va a durar el mismo tiempo que dure Pedro Sánchez y Podemos en el Gobierno", un Ejecutivo que ha tildado de "colapsado". Sobre la ley del 'solo sí es sí', que ha tachado de "uno de los mayores ejercicios de cinismo que un Gobierno ha cometido en la historia reciente", ha urgido a su rectificación y ha afeado al presidente del Gobierno que no quiera aprobar esa modificación con los votos del PP.

En este sentido, ha asegurado que el PP apoyará la modificación de la ley "sea lo que sea desde el punto de vista electoral" y lo hará "por respeto a las mujeres españolas", mientras el Gobierno "sólo está dispuesto a modificarla" por los resultados electorales.

Feijóo también ha acusado al Ejecutivo de "faltar el respeto a las mujeres" y de utilizar el feminismo como "un campo de batalla, un lugar donde pelearse y en el que intentar arañar unos votos". "Ningún Gobierno de la historia había dividido tanto al feminismo con unas leyes donde las mujeres no están de acuerdo, rompiendo los consensos básicos de la defensa de las mujeres, y con una técnica jurídica lamentable", ha apostillado.

Un Gobierno "colapsado"

El líder del PP ha afirmado que el Gobierno de Sánchez está "colapsado" y ha insistido también que su partido es la única alternativa y que las críticas que reciben se debe a que ven al PP como un partido "fuerte" y que la oposición que se le hace desde el Ejecutivo es porque "sabe que se va a ir a la oposición".

"España está cansada de Sánchez", de sus "engaños y soberbia", y el PP "somos la única alternativa para formar el gobierno que "merece y necesita", y la "única posibilidad de cambar las cosas es el PP". Feijóo ha dicho que asumió la responsabilidad de liderar el PP para unir el partido, ganar las elecciones y gobernar para todos los españoles", y lo primero ya lo ha conseguido.

También ha criticado la gestión sanitaria del presidente del Gobierno, a quien ha reprochado que "no se tome en serio el Ministerio de Sanidad y lo utilice como "lanzamiento" de candidaturas, la última la de la ministra, Carolina Darias, que aspira a ser alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria.

Feijóo ha lamentado también que por el Ministerio de Sanidad vayan a pasar en estos cuatro años de legislatura cinco ministros, una vez que cese a Darias, quien "llegó al ministerio para aprender" y la van a cesar sin haber "aprendido nada".

Frente a la candidata del PSOE, ha subrayado el perfil gestor de la economista y funcionaria Jimena Delgado, que cuenta con "formación y currículum" frente a su rival, la ministra de Sanidad, que será cesada en marzo para dedicarse a su candidatura.

Además, ha remarcado que la Sanidad "es un servicio público, no un casting para hacer candidatos (a los ministros) cuando no funcionan", y ha reprendido a Pedro Sánchez por criticar la gestión sanitaria de las comunidades autónoma "con tal de salvarse él" y "con tal de hacer oposición al PP". "No se debe frivolizar, politizar ni tomar en vano la Sanidad que financiamos todos", ha indicado.