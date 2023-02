Mensajes de redes sociales aseguran que las autoridades de Estados Unidos están “ocultando” el vertido de sustancias químicas provocado por el descarrilamiento de un tren en East Palestine, en el estado de Ohio, y que están deteniendo a los periodistas que informan sobre el siniestro. Es falso. Las autoridades a nivel estatal y federal han informado con diferentes comparecencias de responsables y comunicados desde las primeras horas de este siniestro registrado el 3 de febrero. Tampoco es cierto que estén arrestando a los periodistas que intentan informar sobre este accidente. En VerificaRTVE analizamos la desinformación que circula sobre este vertido químico y los datos confirmados hasta la fecha.

No, las autoridades federales y del estado de Ohio han informado en comparecencias públicas y han difundido comunicados con datos sobre el accidente ferroviario desde que se registra el 3 de febrero en el municipio de East Palestine, en el estado de Ohio. Michael Graham, responsable de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EE.UU. ( NTSB , por sus siglas en inglés), comparece el 4 de febrero ante la prensa para dar cuenta del siniestro ferroviario y del riesgo derivado del cloruro de vinilo que contienen varios vagones del convoy. En esas primeras horas tras el siniestro, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) publica una primera nota informativa sobre el accidente, en una página web que ha actualizado cada día con nuevos comunicados con datos y mediciones de polución . El gobernador del estado, el republicano Mike DeWine , comparece el 6 de febrero ante la prensa para informar de que las autoridades han decidido realizar una “liberación” y una quema “controlada” del cloruro de vinilo contenido en los vagones siniestrados ante el riesgo de explosión. El gobernador informa a los periodistas de la orden de evacuación de los residentes de la zona afectada por el vertido ante el peligro que conlleva inhalar esos humos tóxicos.

En la comparecencia del gobernador, unos agentes de Policía le pidieron que dejara de retransmitir en voz alta porque estaba interrumpiendo la comparecencia del alto cargo. Puedes ver el momento de la detención en este vídeo publicado en Twitter por NewsNation. El canal de televisión informó en la madrugada del 9 de febrero sobre la liberación de Lambert y el gobernador DeWine ha mostrado su rechazo a la detención del periodista porque “ tenía derecho a estar informando ” y su oficina ha señalado que DeWine no pidió que detuviera su retransmisión en directo, como informa la CNN.

No. No han arrestado a reporteros por “ contar la verdad ”, como ha asegurado desde Twitter la congresista republicana Marjorie Taylor Greene. Las autoridades de Ohio han informado del arresto de un periodista el 8 de febrero por un incidente registrado durante una comparecencia del gobernador Dewine ese día. El detenido es Evan Lambert , de la televisión NewsNation . La Policía de East Palestine ha informado de que el periodista fue detenido por cargos de alteración del orden público y allanamiento porque se negó a bajar la voz durante su retransmisión en directo durante la comparecencia del gobernador para informar sobre el siniestro ferroviario. Por tanto, es falso que se haya detenido a periodistas por contar la verdad sobre el descarrilamiento del tren en Ohio .

¿Han detectado contaminación en el aire, el agua y en viviendas de la zona del vertido?

Desde que se extingue el 8 de febrero el incendio de los químicos liberados por las autoridades, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha realizado sucesivas mediciones y hasta el momento "no ha detectado en el aire ningún nivel preocupante para la salud que se atribuya al descarrilamiento del tren”. Así lo ha asegurado la directora regional de la EPA en Ohio, Debra Shore, en una declaración el 14 de febrero. La agencia ambiental federal EPA ha analizado hasta el momento 396 viviendas y “no ha identificado detecciones de cloruro de vinilo o cloruro de hidrógeno”. Las autoridades continúan realizando "monitoreo del aire las 24 horas del día, los 7 días de la semana para garantizar la salud y la seguridad de los residentes” de East Palestine.

Sobre el riesgo de contaminación del agua, la compañía de agua American Water asegura que hasta el 12 de febrero que “no ha detectado ningún cambio en el agua sin tratar” en la toma del río Ohio de la compañía, por lo que no hay avisos sobre el agua potable de los clientes. Las agencias estatales y locales continúan realizando “muestreos en todo el río Ohio para garantizar que las tomas de agua potable no se vean afectadas”, según informa la EPA.

Un empleado de la principal empresa de servicios medioambientales de EE.UU. trabaja en un arroyo a lo largo de Sumner Street en el centro de East Palestine AP

Sobre los efectos del vertido en animales, el Departamento de Agricultura de Ohio ha asegurado a al verificador norteamericano Verify que “no ha recibido ningún aviso oficial sobre el bienestar de los animales en relación con el incidente". Afirma que “el suministro de alimentos de Ohio es seguro” y que “el riesgo para el ganado sigue siendo bajo”. El Departamento de Recursos Naturales de Ohio ha informado de que el vertido del tren ha provocado hasta la fecha la muerte de unos 3.500 peces.